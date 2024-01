Viajeros se hospedan cada vez menos en hoteles: estas son las ciudades más afectadas

El sector hotelero continúa mostrando señales de debilitamiento mes tras mes, y noviembre no fue la excepción. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en noviembre de 2023 el porcentaje de ocupación fue 56,9% en establecimientos del sector de alojamiento que contiene hoteles, aparta-hoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, hostales y zonas de camping, mientras que un año antes, en noviembre de 2022, este porcentaje fue 60,4%.



No obstante, esta cifra comparada a nivel mensual, no se registraba desde diciembre del 2022, en el que la ocupación se acercó al 60%.



Al ser temporada alta el principal motivo de viaje en noviembre fue ocio, contribuyendo con 31,1 p.p. al porcentaje de ocupación, seguido de negocios con 21 p.p. y convenciones con 2 p.p.



Por ciudades, en Bogotá para noviembre de 2023 el porcentaje de ocupación fue 69,2%, mientras que en noviembre de 2022 este porcentaje fue 73,5%, es decir, 4,3 p.p. menos. En la capital, el principal motivo de viaje en estas fechas fue negocios contribuyendo con 39,1 p.p. al porcentaje de ocupación.



Hoteles iStock

En el caso de Cartagena, para noviembre de 2023 presentó un el porcentaje de ocupación de 67,4%, mientras que un año atrás fue de 70,9%, lo que representa un decrecimiento de 3,5 p.p. Así mismo, al ser temporada vacacional, el principal motivo de fue ocio contribuyendo con 49,2 p.p. al porcentaje de ocupación.



Situación similar ocurrió en la región de la Costa Caribe, que para el onceavo mes del 2023 presentó una ocupación de 57,2%, lo que significa una caída de 2,7 puntos frente al mismo mes del año anterior, en el que la ocupación fue de 59,9%. Al igual que en el caso de Cartagena, el principal motivo de viaje en noviembre de 2023 fue ocio contribuyendo con 39,8 p.p. al porcentaje de ocupación.



Una región que no le fue tan bien en noviembre y registró una ocupación menos que en meses anteriores fue la Central, que para noviembre de 2023 registró una ocupación de 40,0%, mientras que un año atrás fue de 41,7%.

Hoteles Archivo particular



Caso contrario ocurrió en San Andrés, la cual registró una ocupación hotelera muy similar a la de febrero de 2023 (temporada alta), lo que evidencia una ligera recuperación año corrido. No obstante, para noviembre, la isla registró una ocupación de 63,5%, unos 8 puntos menos que hace un año (71,5%), lo que refleja la disminución de los viajes al archipiélago.

​

San Andrés continúa cayendo

De manera anual, en el total nacional, para noviembre de 2023, la variación anual de los ingresos reales fue de -3,6%, el personal ocupado de 2,3% y los salarios reales de 1,0%.



Respecto al primero, la región del Eje Cafetero presentó un aumento de 22,1%, y en menor medida la región central con un 4,8%. Las demás registraron caídas de hasta 24,9% (San Andrés y Providencia).



Sobre el personal ocupado, casi en todas las regiones se evidencia una mejoría, sin embargo, al igual que en el caso anterior, San Andrés sigue mostrando un deterioro en las cifras (8,9%).



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio