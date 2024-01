Las barreras institucionales que tiene la minería de cobre en Colombia

Archivo Particular

En 10 años, la demanda mundial de cobre se ha incrementado en 28% y en 2022 alcanzó el dato récord de 24,2 millones de toneladas. Adicionalmente, se espera que en los años siguientes la demanda de estos continúe al alza a medida que se acelera la transición energética.



En este contexto, se espera que países como Colombia jueguen un papel fundamental gracias a los depósitos de cobre con los que cuenta y que podrían hacer del país un exportador clave de este mineral estratégico para la transición. No obstante, un estudio encontró que si bien hay cinco proyectos claves para extraer este mineral, temas socio ambientales han frenado su avance.



Un análisis de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) destacó el potencial que tiene el país de este metal y que podrían contribuir a la economía al ser este producto minero la base de otros encadenamientos productivos, relacionados con el agro, la construcción, la tecnología, la electricidad, entre otros. Actualmente en Colombia únicamente la mina El Roble, ubicada en Chocó, está produciendo el mineral con un dato anual promedio de 39.000 toneladas.



Sin embargo, el estudio reconoce otros cuatro proyectos de mediana y gran minería, que están en proceso de investigación para iniciar los trámites de licenciamiento y no han podido iniciar la construcción de las minas.



El documento destaca el caso de Quebradona, San Matías, Soto Norte y Mocoa, que han adelantado algunos trámites y, por lo tanto, son los más avanzados para iniciar a operar.



“Son estos determinantes los que están evidenciando la necesidad de llevar a cabo acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial, en el análisis de los elementos que, desde la prospectiva y planeación de los proyectos, deben analizarse de forma sistémica y no parcializada, que, aun estando legalmente correctos, en los procesos de relacionamiento territorial se ven limitados dadas las realidades sociales y económicas”, destaca el estudio.



Las compañías han destacado su intención de desarrollar los diferentes proyectos. De hecho, en mayo del año pasado Libero Copper, dueña del título de Mocoa, inició una alianza con Anglo Asian para iniciar el diseño de la mina.



Por su parte, Minerales Córdoba, que tiene el proyecto de San Matías, anunció un acuerdo con JCHX para hacer el desarrollo conjunto de el Alacrán, ubicado en el proyecto San Matías. Con los fondos recibidos se está construyendo el estudio de impacto ambiental para que el proyecto reciba el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



Por su parte, Quebradona, a cargo de Anglogold Ashanti, ya presentó en el pasado su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la autoridad ambiental decidió archivar el trámite señalando que había consideraciones técnicas respecto a temas hidrogeológicos, hidrológicos, de geotecnia, bióticos, entre otros.



En el caso de Soto Norte, de cobre y oro, este ha sido uno de los que más dificultades ha enfrentado, al estar ubicado cerca del páramo de Santurbán. En meses pasados, Aris Mining adquirió 20% de este proyecto que en 2020 también fue notificado del archivo de la licencia ambiental.



Colombia tendría 50% de la demanda mundial

El Hub de Innovación de Cobre presentó las proyecciones de producción de los proyectos en Colombia de sus asociados. De acuerdo con el análisis, el país tendría la capacidad de producir entre 500.000 y 700.000 toneladas de cobre desde 2030 cada año, si se desarrollan los proyectos que ya están andando. El cálculo de este hub es que para este año la demanda sería de 1,4 millones de toneladas, es decir, el país aportaría hasta la mitad.



DANIELA MORALES SOLER

Portafolio