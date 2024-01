Las ciudades en las que cayó la ocupación hotelera en noviembre

El sector hotelero continúa mostrando señales de debilitamiento mes tras mes, y noviembre no fue la excepción. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en noviembre de 2023 el porcentaje de ocupación fue 56,9% en establecimientos del sector de alojamiento que contiene hoteles, aparta-hoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, hostales y zonas de camping, mientras que un año antes, en noviembre de 2022, este porcentaje fue 60,4%.



No obstante, esta cifra comparada a nivel mensual, no se registraba desde diciembre del 2022, en el que la ocupación se acercó al 60%. Al ser temporada alta el principal motivo de viaje en noviembre fue ocio, contribuyendo con 31,1 p.p. al porcentaje de ocupación, seguido de negocios con 21 p.p. y convenciones con 2 p.p.



Por ciudades, en Bogotá para noviembre de 2023 el porcentaje de ocupación fue 69,2%, mientras que en noviembre de 2022 este porcentaje fue 73,5%, es decir, 4,3 p.p. menos. En la capital, el principal motivo de viaje en estas fechas fue negocios contribuyendo con 39,1 p.p. al porcentaje de ocupación.



Una región que no le fue tan bien en noviembre y registró una ocupación menor que en meses anteriores fue la Central, que para noviembre de 2023 registró una ocupación de 40%, mientras que un año atrás fue de 41,7%.

Caso contrario ocurrió en San Andrés, la cual registró una ocupación hotelera muy similar a la de febrero de 2023 (temporada alta), lo que evidencia una ligera recuperación año corrido. No obstante, para noviembre, la isla registró una ocupación de 63,5%, unos 8 puntos menos que hace un año (71,5%), lo que refleja la disminución de los viajes al archipiélago.



Este decrecimiento se evidencia en la caída de los ingresos reales (24,9%) y en el personal ocupado (8,9%).

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio