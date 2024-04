Odontología, una ‘veta’ por explotar en turismo de salud

Uno de los odontólogos reconocidos a nivel nacional en el campo de la cosmética dental, Ciro Garnica, habló sobre las bondades de esa especialidad en el país y los retos que se enfrentan para hacer empresa.



¿Hay turismo en salud en odontología en el país?

Colombia es uno de los países predilectos para los extranjeros a la hora de hacer turismo de salud. Los estadounidenses y mexicanos, son las personas más interesadas en venir al país para hacer este tipo de turismo, ya que Colombia se caracteriza por contar con excelentes profesionales, y bajos costos en tratamientos estéticos y dentales.



Pero hoy que todo es tecnológico, ¿el país está a la altura?

Aunque la tecnología para odontología que llega al país es muy costosa, las clínicas se mantienen a tono.

Por ejemplo, hoy en día se está apostando por la Inteligencia Artificial y nosotros en la clínica ya contamos con sistemas robóticos para hacer cirugía, y estos ayudan a ver qué profundidad tiene el implante, y qué estructuras estamos protegiendo, sin necesidad de mirar al paciente, sino todo esto se hace por medio de una pantalla. Es como si estuviéramos operando virtualmente.



¿Todo el nivel de la odontología es igual?

Lamentablemente no. Hoy existe un mercado masivo de clínicas con planes prepago, en donde la rotación de profesionales es muy elevada, lo que impide que en tratamientos largos exista continuidad. Además, hay sitios que no cuentan con todas los requisitos legales para operar como clínicas. Y no todos los colegas están dispuestos a invertir en actualización.



Tema delicado el de formación ...



Odontología FOTO: iStock

Si que lo es. Todas las ciencias se están actualizando a un ritmo acelerado y uno no puede parar de invertir en formación porque debe ofrecer lo mejor a sus clientes.



¿Por qué hay clínicas informales?

Ese fenómeno tiene muchas aristas. Esta desde el odontólogo que se graduó y consiguió un equipo y atiende en su casa o en un garaje a la gente de la comunidad cercana.



Pero también cuando un odontólogo quiere abrir su clínica, son tantos los trámites y algunos absurdos que normalmente un gran porcentaje desiste. Mire un caso, en Bogotá, la Secretaría de Salud le exige rampas de acceso a las clínicas odontológicas, pero en las zonas ni siquiera hay andenes adecuados para silla de ruedas, de hecho, hay partes donde no hay anden. Pero debe poner rampa. Y, piden otros requisitos que en la vida real no ocurren.



Por eso, muchos mejor se emplean ...

Esa es la realidad, hay médicos que prefieren trabajar en diferentes clínicas, pese a que hay talento y espacio en el mercado para hacer empresa, pero las trabas exageradas en salubridad y luego los trámites de creación de empresa, y los temas contables y manejo de nóminas, hacen que un buen número de profesionales desista de ser empresario.

Pero trámites hay en todos lados.



Si, y hay más temas, por ejemplo, los profesionales en ciencias de la salud, odontólogos incluidos, deberían recibir formación de corte empresarial y administrativo durante su carrera, para que cuando salgan sepan enfrentar y superar esos retos.



Pero además, los incentivos para crear empresas de salud no existen por estas latitudes.



¿No hay incentivos para establecer clínicas de salud bucal?

Mire hay países en donde el odontólogo se gradúa y para instalar su consultorio el Estado le entrega los equipos de reciente tecnología.



El profesional comienza a trabajar y empieza pagar los equipos, a los cinco años lo visita la autoridad y le cambia los equipos, aquí sólo paga la diferencia de las nuevas máquinas y tecnología.



En Colombia no solo no hay estímulos, sino que las importaciones de tecnología, insumos y medicamentos tienen unos tropiezos tantos que a veces cuando el medicamento finalmente es entregado, ya está vencido.



Pero quienes lo logran tienen además el turismo en salud...

Nosotros cuidamos a quienes traemos, pero el país no está preparado para ello. El nivel de inglés es bajo, y las personas que tienen contacto con los pacientes cuando no están en la clínica, la mayoría de veces no les entienden.



Pero esa es una gran tarea país: que exista bilingüismo a todo nivel.

El hoy tecnológico

Las clínicas dentales han cambiado de forma radical en las dos últimas décadas, siendo especialmente veloz el ritmo de aparición de avances tecnológicos en los últimos años.



La aparición del escáner intraoral moderno, tecnología CAD/CAM o la aplicación de Inteligencia Artificial al diagnóstico son sólo algunos de los ejemplos de este cambio.



Los expertos colombianos son reconocidos en todo el mundo y son respetados por la forma como asumen e innovan con la tecnología en el campo de la odontología.



Otro de los ítems que están entrando de forma acelerada es la impresión 3D para los tratamientos odontológicos, con una docena de modelos de máquinas que se especializan en actividades y materiales precisos. Los servicios son cada vez más amigables con los pacientes.



