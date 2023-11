Pese a retrasos en El Dorado, Aerocivil habla de normalidad

Nuevamente en la noche del miércoles y buena parte del día de ayer, los viajeros que se encontraban en el aeropuerto internacional de El Dorado fueron afectados por cancelaciones y demoras en sus vuelos.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, dijo que no conoce sobre estas demoras, pues los retrasos eran de apenas minutos y que estas situaciones son debido al cambio climático.



“No es lo que tenemos en la información oficial. El día ha estado sin nubes, sin vientos y perfecto. La demora máxima son nueve minutos, el aeropuerto El Dorado funciona bien. Lo cierto es que el cambio climático es uno de los riesgos emergentes para la aviación”, mencionó París en el marco del congreso número 20 de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).



(Vea: Aerocivil desmiente que haya déficit de controladores aéreos).



Por tal motivo, el director de la Aerocivil recomienda mirar la meteorología, estar pendiente de la situación aérea y estar en contacto con las aerolíneas.



Hasta el cierre de esta edición, diferentes usuarios a través de las redes sociales han denunciado retrasos en sus vuelos durante el día. Avianca se pronunció al respecto y aseguró que también el día de ayer se presentaron retrasos y cancelaciones, pero los pasajeros fueron reubicados durante la jornada. En la red social X mencionaron que fue debido a la ‘alta demanda de salidas’.



Sobre la polémica con Acdecta por la falta de controladores, que en sus cuentas, son más de 400, la Aerocivil instó a decir dónde hacían falta.

​

“Las fallas recurrentes denunciadas no son producto de nuestra imaginación, están debidamente expuestas justamente para evitar que acciones como las que hoy pretenden encubrir la realidad sean erradicadas ”, explica Acdecta.



(Vea: Avianca se pronunció sobre empresario detenido que estuvo en su junta directiva).



PORTAFOLIO