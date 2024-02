Pese a turbulencia, mercado aéreo nacional empieza a recuperarse

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés), reveló el más reciente informe sobre el crecimiento del sector aéreo en Colombia, de enero a noviembre de 2023. Entre los hallazgos, la IATA encontró un aumento del 2,8% en movilización de pasajeros respecto a 2022 y de un 18,1% frente a 2019.



Sobre turistas nacionales, si bien el año 2023 no tuvo un sobresaliente rendimiento en este segmento, logró la movilización de 26,7 millones de viajeros. En contra parte, el mercado internacional creció considerablemente, lo que llevó al país a recibir 17,6 millones de turistas mediante este modo de transporte.



"El 2023, fue el año en el que se ha reportado el número más alto de viajeros internacionales pues en noviembre hubo un crecimiento del 57 % vs. noviembre de 2019, y un 32 % vs. noviembre del 2022", explica el informe.



Esta dinámica dio como resultado que el sector creciera en noviembre de 2023, respecto al año 2022 un 13,9% y frente a 2019, un 32,1%. Los factores que impulsaron este crecimiento fueron la baja en la inflación de este año (9,03%), una tasa de cambio más estable, (sin embargo, todavía mantiene una devaluación del 18,4 % con respecto a noviembre de 2019) y una mejoría en el precio del combustible de avión.



Viajeros internacionales FOTO: iStock



"El precio del combustible incrementó 52,5% o US$1,18 adicionales por galón en comparación con noviembre de 2019. No obstante al compararlo con noviembre del 2022 se encuentra una reducción del 15,5% o US$0,63", explica la IATA.



Sobre la demanda, la IATA encontró que después de varios meses de desaceleración en el mercado doméstico, para noviembre de 2023 se observó un 'cambio' de tendencias importante creciendo 4,4 % vs. noviembre de 2022.



"El transporte aéreo doméstico repunta en noviembre gracias a que las presiones sobre los costos han cedido a medida que las condiciones macroeconómicas mejoran", dicen.



Respecto a los internacionales, la IATA encontró un aumento del 8,7% en llegadas de este tipo de turista en el país. El crecimiento es incluso mayor si se compara con 2022, en el que el incremento llegó a 23,6%.



Por ciudades, en el 2023 el número de extranjeros que entraron por Bogotá decreció un 21,5 % vs. 2019, y un 4,7% vs. 2022. Así mismo, los extranjeros que entraron por vía aérea disminuyeron en 18,6 % vs. 2019 y cerca de 6,4 % vs. el año inmediatamente anterior.



Viajeros. iStock



"En Medellín y Cartagena es diferente, pues las dos ciudades crecieron aceleradamente en la entrada de extranjeros vs. 2019: Medellín con 37,2 % y Cartagena con 16,9 %. En 2022, Medellín mantuvo una tendencia similar, mientras que Cartagena creció 17 %. En el caso de Cartagena el sector aéreo es clave, pues aumentó el número de extranjeros entrantes por vía aérea en un 15,5 % vs. 2019 y un 16,8 % vs. 2022", apuntan.



No obstante, Bogotá fue elegida como el sexto mejor destino turístico del mundo en los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor. "Una oportunidad de potenciar turísticamente la ciudad que va de la mano del Estudio de Capacidad de El Dorado, que ofrece una serie de recomendaciones que podrían incrementar la capacidad del aeropuerto en un 47 %, para permitir un mayor flujo de pasajeros", concluyen.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio