Comercio desleal trasnocha a la industria del acero

Las siderúrgicas nacionales están en máxima alerta por un aumento del comercio desleal de acero, proveniente de Rusia y de China especialmente, ya que la liquidación del gigante inmobiliario Evergrande ha exacerbado el problema.



Daniel Rey Suárez, director ejecutivo del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), explicó que China representa el 54% de la producción mundial de acero.



Es el jugador más grande con amplia diferencia pues el segundo es India, que apenas representa el 7%.

“La crisis de Evergrande es el reflejo del desplome del mercado inmobiliario de China; eso preocupa porque, ¿a dónde va a parar la producción de acero chino que ya no será consumida por su mercado local?”, dijo Rey.



Según el directivo, China no ha bajado su producción de acero y esto ya genera fricciones comerciales con varios países. India impuso en septiembre medidas antidumping al acero chino.



Mientras tanto, en la región, por ejemplo, “Brasil ya ha levantado la mano solicitando la intervención del Gobierno pues se han generado despidos masivos y cancelación de proyectos de inversión por cuenta de la entrada de acero a precios distorsionados”



Sobre la dimensión de lo que pasa en el mercado chino, Rey señala que en 13 horas ese país produce la cantidad de acero que Colombia produce en un año.



“Para China el mercado colombiano no significa nada, pero para nosotros significa todo: es poner en riesgo 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, 25.000 personas impactadas con programas de responsabilidad social empresarial; también significa afectar más de $550.000 millones anuales de pago en impuestos y más de US$700 millones invertidos en los últimos 6 años”, agregó.

Para el vocero gremial, esta situación impacta a todo el ecosistema de proveeduría asociado a la actividad normal de esta industria en distintas regiones del país, como lo son el Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca y Caldas.



El año pasado, la industria siderúrgica colombiana produjo 1,4 millones de toneladas de aceros largos, una caída del 3% respecto al 2022, por lo que llega al segundo año consecutivo que se registra una baja en la producción.



“Hemos identificado un desplazamiento de jugadores tradicionales en el mercado del acero colombiano, como es el caso de México. Este país fue desplazado por acero de otros orígenes, como el proveniente de Rusia y China, países que no tienen TLC con Colombia”, explicó Rey.



A su juicio, “esta problemática del comercio desleal no es exclusiva de Colombia, se ve en toda la región, donde ingresa material a precios predatorios, distorsionados, que no reflejan los incrementos en los precios de las materias primas, lo cual afecta a las empresas pues estrecha los márgenes y amenaza su sostenibilidad”.



Daniel Rey recordó que dentro de su marco normativo la Organización Mundial del Comercio (OMC) ofrece mecanismos de defensa comercial, que son legítimos y que se pueden tramitar para equilibrar la cancha porque “la competencia desleal amenaza la sostenibilidad de las empresas y entorpece las estrategias de industrialización del país”.

Ante esta situación, aseguró, “el sector privado se ha encontrado un gobierno receptivo, dispuesto a escuchar los argumentos técnicos en torno al impacto de la competencia desleal y la amenaza que representa para la industria nacional. Esperamos que se tome la mejor decisión y se apliquen los correctivos que la norma ofrece ante estas situaciones”, manifestó.

Acero

Empresas afectadas

Fabio Galán, presidente de Acerías PazdelRío, expresa la incertidumbre sobre el comercio desleal que padece la industria local.



“Para el caso de PazdelRío la mayor preocupación está en el ingreso masivo de barras corrugadas y alambrón desde China y Rusia. La afectación principal es que estas referencias están llegando desde estos dos países, con lo que no se tiene TLC, y a precios por debajo incluso de los costos de producción”, señaló.



Desde su perspectiva, esto está poniendo en clara desventaja a la industria nacional, su futuro, y con el potencial de afectar el valor social que agrega una empresa como PazdelRío, que durante 75 años ha sido el mayor empleador en Boyacá, generando 7.000 ingresos directos y otros 14.000 indirectos.



“Llevamos dos años soportando importaciones desde países como Rusia y China con un diferencial de precio muy alto y sacrificando margen. Algo que quedó evidenciado en nuestros resultados financieros del 2023”, declaró.

Para Fabio Galán, “la prolongación de esta situación nos afectaría a todos. A Boyacá, a su gente, la perspectiva de generar más empleo y más inversiones. Por ello, esperamos que esta distorsión no persista”.



El ejecutivo confió en que “las medidas de defensa comercial frente a las importaciones de países con los cuales Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio, coincida con un ciclo de recuperación en la construcción y así tener el crecimiento deseado como sector y empresa”.



Espera que la solución se genere a través de las herramientas establecidas por la misma Organización Mundial del Comercio (OMC) para defender la competencia libre y justa.



Por ello, fijando una posición más concreta que la planteada a nivel gremial, dijo que “hemos solicitado la imposición de salvaguardias al acero procedente de estos países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio”

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio