En 20 años Colombia duplicará pasajeros y aviones

Airbus entregó 735 aviones comerciales a 87 clientes en todo el mundo en 2023, “demostrando un fuerte rendimiento a pesar de un entorno operativo complejo”, señaló la entidad en su reporte anual de entregas de aeronaves.



Así mismo, señaló que en el negocio de Aviones Comerciales registró 2.319 nuevos pedidos brutos (2.094 netos). Todo esto dio como resultado, que su cartera de pedidos para 2023 se situara en 8.598 aviones.



(Más: Tras siete años, Avianca conecta nuevamente a Colombia con Venezuela).



“En un principio preveíamos que la aviación se recuperaría en algún momento entre 2023 y 2025, pero lo que vimos en 2023 fue que, junto con el mercado de pasillo único, los aviones de fuselaje ancho volvieron mucho antes de lo esperado y con vigor”, dijo al respecto Christian Scherer, el CEO de Aviones Comerciales de Airbus.



Por su parte, Guillaume Faury, el CEO de Airbus, explicó que “2023 fue un año histórico para el negocio de Aviones Comerciales de Airbus, con unas ventas y entregas excepcionales, en el extremo superior de nuestro objetivo”.

Aviones. EL TIEMPO

En cuanto a las entregas, América Latina y el Caribe representó el 8 % de las entregas de Airbus el 2023, con 62 aviones entregados en la región. En cuanto al panorama de América Latina, esperan que el tráfico de pasajeros se duplique en las próximas dos décadas, pasando de 0,44 viajes anuales per cápita en 2019 a 0,87 viajes anuales per cápita en 2042.



(Lea: Por qué la demanda de transporte aéreo sigue sin alcanzar los niveles prepandemia).



Respecto a Colombia, Airbus lo considera uno de los cuatro países más grandes de aviación de Latinoamérica, por lo que “proyectamos es que en los próximos 20 años se duplique la flota de aviones, así como el número de viajes per cápita”.



Actualmente, la flota en Colombia está compuesta por más de 125 aviones comerciales en operación, de los cuales Airbus tiene el 85% del mercado.

Aviones. EL TIEMPO

“Somos líderes del mercado colombiano con nuestra familia A320 de pasillo único. Contamos con un backlog de más de 150 aviones pendientes de entrega a operadores colombianos en los próximos años”, explica la empresa.



(Puede leer: Avianca lanza su nueva ruta Medellín - Aruba: estas serán las frecuencias).



La cartera de pedidos del mayor proveedor de aviones comerciales asciende a 8.598 aviones de la Familia A320neo a fines del 2023, lo cual es un récord histórico para la compañía.



“Adicionalmente, confirmamos que estamos en camino para ir aumentando nuestra producción de aviones de la Familia A320neo a 75 aviones por mes en 2026”, explicó.

Aviones. Archivo Portafolio

“De acuerdo con el último Global Market Forecast de Airbus (GMF, por sus siglas en inglés), la tasa de viaje per cápita estarán cerca de duplicarse en México y superarán el doble en Argentina, Brasil, Chile y Colombia”, explicó la entidad.



(Lea: Bajo la lupa: aprueban plan de inspección para que los Boeing 737 MAX vuelvan a volar).



En general, según expectativas, el tráfico crecerá un 2,2 % en los próximos 20 años, lo que equivale a 2.390 nuevos aviones de pasajeros y carga.



“De estos 2.390 nuevos aviones de pasajeros y de carga, 190 serán aviones de fuselaje ancho y 2.200 serán de pasillo único, representando el 92 % de las entregas de aviones nuevos en América Latina, convirtiéndo a la región en un mercado predominantemente de aviones de pasillo único”, mencionan.

Aviones. EFE

La flota en servicio de América Latina casi se duplicará, pasando de los 1.440 aviones actualmente en servicio, a 2.630 en las próximas dos décadas. De estos, explican, 240 aviones se mantendrán, 1.200 se destinarán a la sustitución de aviones menos eficientes en consumo de combustible, y 1.190 aviones representarán el crecimiento de la demanda.



“En cuanto a los pedidos concretos realizados en la región en 2023, con satisfacción podemos mencionar cuatro. Primero, Volaris reveló un pedido de 25 A321neo, elevando la cartera total de Volaris a 143 aviones de la familia A320neo. Segundo, Latam Airlines realizó un pedido de 13 aviones A321neo adicionales para ampliar su red de rutas e impulsar su crecimiento regional. Tercero, Viva Aerobus anunció un Memorando de Entendimiento por 90 A321neos, en el que estamos trabajando para transformarse en un orden firme. Cuarto, recientemente Azul Linhas Aéreas anunció un pedido incremental de cuatro A330neos”, puntualizan.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​Periodista de Portafolio