Rappi Travel incorporará ‘experiencias’ en destino para viajeros

Las plataformas digitales están en constante transformación, siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias del mercado. Este es el caso de Rappi, que a través de su vertical Travel le ofrece todos los servicios para un viaje a sus clientes.



Guido Becker, head de la vertical de Travel en Rappi, habló sobre la alianza con ByHours para hospedarse por horas y el plan de ofrecer ‘experiencias’ en destino para el segundo semestre.



¿Cómo le ha ido a la vertical?

Lanzamos en 2020 en medio de pandemia, así que fue un desafío. La parte positiva fue que no sufrimos, lo que muchas empresas, de tener clientes varados en el exterior. En razón de lo anterior, tuvimos mucho tiempo más para desarrollar el producto y no tener que dedicar tantos recursos de soporte. Adicionalmente fuimos incorporando partnerships. Muchos de ellos son parte del grupo de aerolíneas y de viajes, que tenían mucho en común con nuestra vertical.





¿Y después de pandemia?

Volvió a estar la oportunidad del mercado. La vertical de Travel creció tanto en la parte de viajes como en la parte de loyalty. También que se puede ver en muchos proyectos dentro de Rappi, como el reciente que anunciamos con Marriott. Así mismo, ha sido la combinación de Loyalty y Travel la que ha sido muy exitosa en este tiempo.



¿Cómo les fue en 2023 con la baja en el turismo doméstico?

Notamos las tendencias del mercado y lo que había ocurrido. Menos jugadores domésticos hicieron que subieran los precios, que haya menos asientos. Y el mercado lo sufrió.



En nuestro caso, lo sufrimos menos en cuanto a impacto de ventas. Ahora estamos viendo que están volviendo a haber players nuevos en la parte doméstica, incluso, algunas aerolíneas están aumentando su capacidad, eso es una buena noticia, porque amplía el mercado. Lo que más dolió de lo que ocurrió el año pasado, es que menos gente podía viajar.



Esa caída se compensó con los viajes internacionales y aumento en tarifas. Entonces en las ventas no se sintió tanto, y de alguna forma nosotros veníamos creciendo, entonces esa situación del mercado no nos golpeó tanto, pero sí pudimos haber crecido más.



¿Y cómo ve la tendencia de este año?



Lentamente se va recuperando. Tenemos buena perspectiva para lo que queda del año. Pero hay variables que no controlamos como el tema del dólar, el combustible y las guerras. Así que las proyecciones son más bien como deseo.

Rappi Travel busca crecer 300 % en temporada de vacaciones. Archivo particular

¿Qué alianzas esperan hacer este año?

Comenzamos el año con Marriott. Ahora estamos lanzando un beneficio para los usuarios Pro Black, que es la categoría más alta de la membresía de Rappi, que les damos 5% de cashback ilimitado en todas sus compras en viajes. Es un beneficio muy bueno, y creemos que eso va a ampliar la base de nuestros clientes de Travel dentro de Rappi.



También estamos lanzando la alianza con ByHours, no solo en Colombia, sino también en México, e iremos abriendo en los distintos países. Es un nuevo producto de hoteles por horas.

Otro proyecto que tenemos es el de experiencias, algo que vamos a lanzar en el segundo semestre. Las experiencias son tours o actividades que se hacen en un destino.



A nivel general, este año esperamos incorporar nuevos productos que nos permitan generar el hábito en un usuario de viajar más. Hacerlo con mejores ofertas, pero hacerlo con un producto de mayor frecuencia. En esta línea, mientras seguimos fortaleciendo la parte aérea y de hotelería, incorporar durante el año este tipo de producto de mayor frecuencia.



¿Les gustaría apostarle al turismo en destinos no convencionales?

Sí, está muy alineado a nuestra estrategia. El turismo ecológico, de aventura, estar en bicicleta o subir la montaña, está muy alineado a este tipo de productos que queremos promover.



También le queremos apostar los viajes, algo de fin de semana, tal vez, evitando el aeropuerto, porque si bien hay buenas tarifas en viajes, muchas veces no aplican de viernes a domingo. Por eso queremos que las personas hagan esos viajes que pueden no ser esos viajes típicos largos al Caribe, de una semana, que estamos encantados de venderlos, pero este año el objetivo es agregar ese producto para escapar el fin de semana, conocer los alrededores.



¿Cuánto esperan crecer este año?

Queremos crecer en más del 50% en transacciones. Ese es el mínimo, pero estamos viendo en estos meses que el potencial puede ser aún mayor, especialmente por este relanzamiento Rappi Pro.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio