El cielo se empieza a despejar para el turismo doméstico

Tras un año de dificultades en el sector de turismo debido a un panorama macroeconómico complejo para las empresas, la salida de dos aerolíneas del mercado y una economía llena de retos para los hogares que, sumada a la inflación, tuvieron que pagar un IVA de 19% a productos de viaje, debido a que se terminó la exención del año 2022, el mercado local se vio duramente golpeado, haciendo que mes tras mes, el número de viajeros descendiera.



(Vea: Más de 5,86 millones de turistas visitaron a Colombia en 2023).



Sin embargo, parece que el cielo empieza a despejarse para este segmento y expertos prevén un 2024 mejor.



Vale recordar que si bien en el año 2023, los aeropuertos colombianos movilizaron a 49,4 millones de turistas, de los cuales, 29,7 millones lo hicieron dentro del país y esto representó un decrecimiento del 9,3 % frente al 2022 o 3 millones de personas menos, en los últimos meses del año, se evidenció una ligera mejoría de este mercado. Según la Asociación Internacional de Transporte (Iata por sus siglas en inglés), en noviembre se movilizaron 2,2 % viajeros más de manera local frente a 2022.



“Después de varios meses de desaceleración en el mercado doméstico, para noviembre de 2023 se observa un cambio de tendencias importante creciendo 4,4 % vs. noviembre de 2022. El transporte aéreo doméstico repunta en noviembre gracias a que las presiones sobre los costos han cedido a medida que las condiciones macroeconómicas mejoran”, explica este comportamiento la Iata.



Además, según datos de la Aeronáutica Civil, en el mes de diciembre se movilizaron 2,9 millones de turistas localmente, esto representó un 3,2 % más que en diciembre de 2022.

​

Esta dinámica al alza, representó una paridad frente al crecimiento del mercado foráneo, que durante todo 2023 compensó la caída de la movilización local y aportó un ligero crecimiento anual.

Entre los motivos, los expertos aseguran que los colombianos están viajando más debido a que la economía se está estabilizando. Entre estos rubros se destaca el de la inflación, que para el mes de enero se ubicó en 8,35 % anualmente.



(Vea: Comercio y turismo son los grandes protagonistas del Carnaval de Barranquilla).



“Esto lo que significa que continúa cediendo, abriendo la puerta a futuras reducciones en las tasas de interés, impulsa la demanda y abarataría los costos de financiamiento”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.



Por su parte, Paula Bernal, country manager de la Iata, dijo que por lo menos al mes de análisis (noviembre), “la inflación del sector aéreo viene decreciendo en comparación con la inflación general, lo que se refleja en una disminución del 9% en el componente de tiquetes aéreos y equipaje. Esto significa que el sector responde en la medida que los factores macroeconómicos internacionales ceden”.

Vuelos iStock

Y es que si bien aún falta un camino por recorrer para abaratar aún más los costos y fomentar la demanda, a la fecha, las aerolíneas han logrado hacer más ofertas y descuentos precisamente por la baja en los costos hasta ahora, que ha incentivado el gasto en los hogares que vieron su poder adquisitivo impactado en 2023.



Este trabajo de los últimos meses quedó evidenciado en el último reporte de enero de 2024 del Banco de la República, en el que muestra que el precio del transporte de pasajeros en avión disminuyó en un 14,05 %, generando que la variación en el precio de los paquetes turísticos solamente presentaran un incremento del 1,53 %, es decir muy por debajo de la inflación anual para enero, manifiesta Cortes. Lo que demostraría el afán de este sector económico por reactivar la industria.



(Vea: ¡Aproveche para viajar! Latam tiene descuentos de hasta 57 %: estas son las condiciones).



Entre los costos que más han bajado, a 2023 el precio del combustible cayó 15,5 % o US$ 0,63 por galón frente al 2022, lo que permitió que las empresas colocaran mejores tarifas en sus boletos.

Respecto a hoteles y restaurantes, vale mencionar que muchos de sus productos van atados a la inflación por alimentos, y debido a una mejora en este indicador, les ha permitido ofrecer más promociones y descuentos para dinamizar al sector hotelero que ha visto fuertes caídas.



“Lo anterior es una oportunidad para que los viajeros realicen sus compras en 2024. Esperamos que esta tendencia se mantenga para ir recuperando competitividad y se estimule la demanda de servicios turísticos”, señaló la dirigente gremial.



“Uno de los principales retos para 2024 es incentivar el turismo interno, que los colombianos tengan la oportunidad de conocer o redescubrir el territorio de su país. Sabemos que, si bien estas circunstancias favorecen este objetivo, debemos también seguir trabajando con nuestras Agencias de Viajes en implementar portafolios de productos y servicios más innovadores, así como también en el fortalecimiento de las campañas de promoción internacionales”, concluyó Cortés.



Los diferentes actores de la industria, continúan haciendo un llamado al Gobierno para seguir incentivando esta senda en crecimiento del mercado doméstico.



Entre algunas de las propuestas, la Iata insta a revisar la carga tributaria de los tiquetes, entre ellos la carga impositiva del combustible, que en algunas zonas del país impacta los costos.



“Si se quiere seguir bajando costos, es necesario revisar las variables que como país se pueden gestionar como la tarifa del combustible y la tasa impositiva dentro costo total del tiquete”, concluye Bernal.



(Vea: Hoteleros dejaron de vender $3,5 billones en 2023, ante caída en la demanda).

Turistas extranjeros

Entre enero y noviembre, según la Iata el mercado internacional creció considerablemente, lo que llevó al país a recibir 17,6 millones de turistas mediante este modo de transporte.



“El año 2023, es en el que se ha reportado el número más alto de viajeros internacionales pues en noviembre hubo un crecimiento del 57 % vs. noviembre de 2019, y un 32 % vs. noviembre del 2022”, señaló la Asociación.



Por ciudades, en el 2023 el número de extranjeros que entraron por Bogotá decreció un 21,5 % vs. 2019, y un 4,7 % vs. 2022. Así mismo, los extranjeros que entraron por vía aérea disminuyeron en 18,6 % vs. 2019 y cerca de 6,4 % vs. el año anterior.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio