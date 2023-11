Piden regularlos: los riesgos que tienen los vapeadores, según neumólogos y pediatras

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica (ACNP) se refirieron a un reciente estudio realizado por el Periódico Brasileño de Neumología que asegura que 59 muertes en Colombia estarían relacionadas con la práctica de vapear.



La investigación, que se titula ‘Primeros indicios sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia’, ahonda en las afectaciones a la salud que estarían vinculadas específicamente al uso de cigarrillos electrónicos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Así las cosas, la SCP y ACNP aseguran que "el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes y niños representa un desafío significativo, pues prepresenta un riesgo para la salud respiratoria y cardiovascular de los niños, así como una posterior adicción a la nicotina".



Así, ambas organizaciones se muestran de acuerdo con los resultados de dicha investigación, ya que "muestran que este es un problema de salud pública para el país".



(Vea: El país que busca prohibir el uso de los vapeadores).

Atención



Contundente comunicado de pediatras y neumólogos. Defienden estudio sobre muertes asociadas a vapeo en Colombia y afirman que vapeadores no son aceptados como dispositivos médicos para dejar de fumar y, por el contrario, los riesgos vistos superan supuestos beneficios👇🏼 pic.twitter.com/ItDBynAFFc — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) November 14, 2023

Aseguran que dicha publicación debería ser excusa para abrir un debate nacional para que se cree una normativa que regule el uso de los vapeadores.



Específicamente sobre las afectaciones que pueden provocar en quienes usan los vapeadores, señalaron que podría verse comprometido el sistema respiratorio, cardiovascular y sistema nervioso central.



Por otra parte, señalan que el cigarrillo electrónico no es aceptado como un dispositivo médico para dejar el cigarrillo tradicional.



Al respecto, señalan que "en los adultos no fumadores, ha incitado el uso y secundariamente el deseo de fumar. Por el contrario, en adultos no fumadores, ha incitado su uso y secundariamente el deseo de fumar".



(Vea: Control a vaporizadores se haría con impuestos).



Por ello, insisten en que los legisladores en Colombia aceleren la implementación de una normatividad efectiva sobre la utilización de productos de vapeo que tengan en cuenta aspectos como, " la comercialización de las sustancias, las ventas online y la exposición de estos productos en sitio públicos".



Además, instan al Ministerio de Salud a que "promueva las capacitaciones para el personal de salud sobre métodos de prevención sobre el hábito de vapeo, además de difundir información sobre los riesgos potenciales de usar vapeadores".



(Vea: Buscarán regulación para vapeo y cigarrillos electrónicos en Colombia).



PORTAFOLIO