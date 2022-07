Iniciativas clúster apoyan a 10.000 empresas

Para la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), las iniciativas clúster son una herramienta clave para lograr el trabajo colaborativo entre el sector privado, la academia y las instituciones para impulsar la competitividad. Esta estrategia cumple una década y beneficia cada año a 10.000 empresas. Juan Carlos González Vergara, vicepresidente de Competitividad de la CCB, explica el alcance de este programa.



¿Cuál es el balance de estos 10 años?



Hay algunas estadísticas que muestran la importancia de las iniciativas clúster, desde el punto de vista del significado que tiene para la economía de Bogotá y Cundinamarca. Más o menos representan el 55% de las empresas en Bogotá Región, aproximadamente el 53% de las personas ocupadas y también un poco más del 50% de las exportaciones.



¿Cuál es la fortaleza de estas iniciativas?



Permiten que trabajen conjuntamente las empresas, las entidades de gobierno, la academia, para identificar esos temas que permiten en mejorar la competitividad y lanzar proyectos. Cuando uno mira las empresas que activamente han participado en lo que es la institucionalidad, entendida como los comités ejecutivos, las mesas de trabajo y los consejos ampliados, en estos 10 años son cerca de 12.500. Cuando miramos en los últimos años, cuántas empresas se benefician de actividades y servicios de proyectos relacionados desde los clúster, tenemos aproximadamente unas 10.000 anualmente. Este programa empezó con 4 iniciativas y hoy son 16 que cubren distintos sectores de la economía.



En los últimos cinco años se han realizado por lo menos 100 proyectos articulados de desde las iniciativas clúster, entre la Cámara de Comercio de Bogotá y los aliados, con énfasis en la innovación y los nuevos negocios, la sostenibilidad, la internacionalización, el talento humano y la empleabilidad.



Juan Carlos González Vergara, CCB Archivo particular

¿Qué papel juegan en la reactivación?



Un enfoque importante que ha sido clave de los últimos dos años es que se adaptaron al reto de la recuperación. Hubo un ejercicio importante de aproximar las iniciativas relacionadas con la base de la pirámide. El año pasado tuvimos siete programas de reactivación enfocados en varios de los campos más afectados por la pandemia y este año se ampliaron a once. Entre enero de 2021 y junio de el 2022 han sido 15.000 empresas.



Por ejemplo, tenemos un clúster de cosméticos y lo ampliamos al bienestar con el fin de vincular, no solo la parte de manufactura, sino los temas asociados al bienestar y la belleza, por lo que se integró peluquería, actividad que se ha beneficiado de la reactivación.



¿Qué clúster puede destacar?



Podría mencionar que en el eje de sostenibilidad, junto al de innovación y talento humano, en el clúster de Energía se ha desarrollado una red de startups con el objetivo de incentivar el desarrollo de nuevos negocios, promover la innovación y la digitalización de las empresas en líneas relacionadas con eficiencia energética, fuentes renovables no convencionales y movilidad eléctrica. Esa red ya cuenta con 418 miembros entre empresas, academias, gremios, entidades de apoyo y a la fecha se han vinculados 26 startups que han logrado conexiones con los actores de la red interesados en las soluciones digitales que ellas ofrecen.



En el eje de talento humano hay una iniciativa dentro del clúster de Logística y Transporte que se ha venido trabajando con la Universidad de la Sabana que se llama el Challenge Experience Logística 4.0. Recientemente contó con la participación de 30 grupos y 33 mentores para la realización de webinars sobre retos planteados en temáticas como el fomento de la colaboración en la cadena de suministro, la optimización de la capacidad de infraestructura logística disponible y el análisis de información para la identificación de brechas y necesidades de fortalecimiento del capital humano.



¿Cómo han abordado el eje de innovación y nuevos negocios?



Una gran ventaja de los clúster es que al estar bajo una misma sombrilla, se desarrollan actividades entre los participantes, lo que permite potencializar esos negocios.

Tenemos una red de Impresión y Packaging que cubre empaques, envases y etiquetados, claramente, puede ofrecer servicios y productos a otros clúster. Se hizo una caracterización de 120 empresas con el fin de contar de una oferta clara de productos y servicios para facilitar la oferta y demanda con otros sectores y se han desarrollado ruedas de negocios en alimentos y gastronomía y en turismo, entre otras.



¿Tienen planes de abrir clúster en otras actividades económicas?



Más allá de eso lo que hemos hecho es ampliar el ámbito de los existentes.

Entonces, por ejemplo, el más reciente es el de Alimentos y Gastronomía.

Hasta hace dos años nosotros teníamos en agroindustria el clúster lácteo y de manera separada estaba el de Gastronomía pero relacionado con Turismo.



Ahora tenemos el de Alimentos y Gastronomía que vincula las empresas relacionadas con los productos de lo que llamamos ‘de la granja hasta la mesa’. Esto permite ampliar más actividades. El de negocios se limitaba a negocios pero ahora cubre el vacacional para Bogotá y para los municipios que cubre la CCB.



¿Qué debe hacer una empresa si se quiere vincular?



Toda la información está disponible en nuestra página Web, todas las actividades están abiertas para toda empresa que esté registrada en la Cámara de Comercio. Activamente estamos realizando actividades para que se vinculen.



CONSTANZA GÓMEZ