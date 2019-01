Innovaciones para el sector textil, presentes en Colombiatex

Hilos hechos con plástico de botellas PET y algodón reutilizado, telas con resistencia al cloro y un espejo virtual que toma las medidas de la persona para producir una prenda en 20 minutos, son algunas de las novedades que se pueden encontrar en los pabellones de Colombiatex de las Américas 2019.

Para la feria, que culmina hoy en su versión 31 en Plaza mayor de Medellín, se espera que al finalizar la jornada las oportunidades de negocios acordadas con los más de 14.000 visitantes y compradores superen los US$300 millones.



Entre los expositores se destaca RBV Malhas, una empresa de origen brasileño que produce telas de punto para ropa deportiva, camisetas, polos y chaquetas, principalmente, pero cuyo mayor diferenciador es el portafolio de 15 productos ecoamigables que ofrecen. De acuerdo con Caroline Molleri, desarrolladora de RVB, todo el algodón utilizado en sus confecciones está certificado como orgánico, cultivado bajo condiciones sostenibles en términos ambientales y laborales. Así mismo, manufacturan telas con algodón reciclado, el cual proviene de residuos textiles y retazos industriales.



“El otro insumo que utilizamos es el hilo hecho con botellas PET plásticas, que es lavado y triturado hasta convertirlo en poliéster o viscosa. Tenemos diferentes referencias, algunas 100% hechas con la tela de las botellas PET, o con diferentes combinaciones entre ese hilado y el del algodón reciclado o algodón de cultivo certificado”, explicó Molleri en diálogo con Portafolio.



A lo que agregó que en la feria ha encontrado gran interés de las empresas latinoamericanas, sobre todo colombianas, en empezar a trabajar con estos materiales, pues considera que aquí, más que en Brasil, se está tomando consciencia de la responsabilidad que tiene la industria de la moda con el medio ambiente.



Además, la empresaria destacó que, si bien es cierto que el costo de las telas sostenibles es superior al de las comunes, el incremento solo es del 10%. “Eso significa que la diferencia no es tan grande, pero las empresas que utilizan estos insumos pueden destacarse ante los consumidores que cada vez están pidiendo más información sobre el origen de la ropa. Es decir que eso sí se puede reflejar en los ingresos”.



Pero esta empresa no es la única que ofrece insumos sostenibles, dado que la colombiana Fabricato también manufactura telas con hilos y fibras recuperados del proceso textil y los convierte en denim.



Por otro lado, en el campo de las innovaciones tecnológicas, la firma Lycra, reconocida dentro del segmento deportivo, elaboró un material denominado extralyfe, que le permite tener a los vestidos de baño mayor resistencia al cloro, disminuyendo significativamente el deterioro de las prendas.



“Identificamos que los consumidores tienen malos hábitos de uso con los vestidos de baño porque muchas veces entran a la piscina y no los lavan, y al secarse, sumado a la exposición al sol, esas prendas empiezan a elongarse y los colores pierden solidez. Entonces desarrollamos una fibra que se incorpora al textil, con los otros materiales como el algodón y el poliéster, y mantiene la forma de la prenda. De hecho, el vestido de baño podría estar 120 horas sumergido en cloro y terminaría en condiciones muchísimo mejores que un textil normal”, explicó Mariana Jiménez, gerente de comunicaciones de la Lycra.



Jiménez destacó que este no es el único desarrollo de la marca, puesto que tienen una fibra patentada, la t400r, que ayuda a los jeans a estirarse y encogerse a su forma original con facilidad, para que las prendas tengan una expectativa de vida mayor.



EL ESPEJO VIRTUAL



Dentro de la delegación de empresarios de Brasil, que es la más grande en Colombiatex, también resaltó la firma Audaces, quienes desarrollan tecnología para el sector textil y tienen presencia en 70 países del mundo.



Esta firma presentó un espejo virtual, enlazado a una cadena de manufactura, que puede producir una prenda a la medida al término de 20 minutos. El proceso comienza cuando la persona se para frente a una pantalla con una cámara integrada, la cual escanea sus medidas gracias a las tecnologías de realidad virtual e inteligencia artificial.



Luego, el consumidor elige un estampado de una lista en la pantalla y personaliza el diseño, si así lo desea, dibujando en una tableta. Posteriormente, la cortadora se acciona de manera automática, seguido por el robot industrial que se encarga de coser. Así se obtiene la prenda terminada que es embalada y entregada por un brazo robótico directamente al cliente.



“Estas tecnologías ya son usadas en el mundo, y lo que traemos a Latinoamérica, que es nuestro foco, es de fácil acceso y uso, para que las empresas tanto grandes como pequeñas lo puedan usar. Además de esto, muy pronto estaremos lanzando un software gerenciador de colecciones, en el que se guarda la información de todo lo que se produce para tomar decisiones más asertivas”, señaló Eduardo López, gerente internacional de la firma.



LA SOSTENIBILIDAD NO ES MÁS CARA



De acuerdo con Manuela Gómez, coordinadora de mercadeo de Inexmoda, Colombia sí está rezagada en producción de materias primas hechas con materiales reciclados y sostenibles, pero se están dando los primeros pasos hacia esa vía.



“En otros países lo que ha pasado es que el consumidor exige hacer productos sostenibles y las empresas se montan en ese proyecto. Así mismo se crea legislación al respecto y eso acelera el proceso. Pero el mensaje más importante que las empresas locales deben entender, es que ser sostenibles no es caro, sino que es un tema de inversión, de adquirir tecnología y cambiar procesos, que en el largo plazo se van a ver reflejados en ahorro y rentabilidad”, dijo Gómez.



Adriana Carolina Leal

Medellín