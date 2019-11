‘Innovar puede aumentar las ventas hasta un 25% o más’

“La innovación es un éxito si logra la satisfacción de los consumidores y puede aumentar enormemente las ventas, hasta un 25%, e incluso más, dependiendo de la categoría del producto”.



De esta manera, Philippe Gelder, CEO Product Of The Year, explica a Portafolio los retos de las empresas para sacar adelante productos innovadores, en el marco del “Producto del año” que está en fase de selección y que se otorgará en febrero del año entrante.

¿Qué lecciones quedan de elegir en cada edición y en cada país el producto del año?



El movimiento que vemos que se está dando en todo el mundo es el auge de las pequeñas y medianas empresas, al introducir productos innovadores o centrados en el consumidor; mientras que las grandes corporaciones están perdiendo su liderazgo en ese aspecto. Algunos países realmente tienen muchas nuevas empresas e iniciativas de empresarios locales muy dinámicos en el lanzamiento de productos nuevos e innovadores. Es realmente emocionante observar este cambio de tendencia.



¿Hoy, qué es innovar?



Dividimos la innovación en términos de productos de consumo masivo, en dos direcciones. Primero, los que son disruptivos, introducen un cambio en la categoría, como por ejemplo Soda Stream, un dispositivo para preparar refrescos carbonatados caseros, hace unos años entró en la categoría de agua carbonatada y gaseosas e innovó al dar a los usuarios la opción de crear sus propias mezclas en casa, siendo conscientes de los ingredientes que se empleaban en su preparación, lo que a su vez entró en la tendencia mundial del ‘wellnes’ y protección del medio ambiente al dejar de usar botellas plásticas. Y segundo, están los que claramente están aportando algo nuevo al consumidor, mejorando el producto y la experiencia del consumidor.



Como un nuevo sabor, un nuevo paquete, etc. En Colombia lo vimos el año pasado con productos como Quesito Alpina, La mezcla lista para Pancakes Maizena, las compotas Máh! o las tortillas integrales de Avena de Harinera del Valle.



¿Esto es cada vez más difícil?



No, la innovación debe ser un proceso en cada empresa, no a corto plazo, sino un estado mental, una filosofía. La importancia de empoderar y dar a los empleados la capacidad y los medios para innovar en cada nivel de una organización es clave. Product Of The Year está contribuyendo a esto, al ser un hito y una especie de recordatorio de la recompensa que puede surgir de una política centrada en la innovación.



¿Qué retos tienen quienes innovan?



Creer, creer y creer. El mayor desafío es olvidar la hoja de Excel y creer en tu idea.

Los accionistas quieren ganancias a corto plazo, mientras que la innovación es un proceso a largo plazo. Por lo tanto, debe ser un creyente y un persuasor en la organización actual para tener éxito.



¿Ser innovador es lo mismo que ser creativo?



No, creo que la creatividad es un proceso salvaje, no tiene como objetivo satisfacer una necesidad o complacer a nadie, es una expresión sin otro objetivo que expresar una idea.

La innovación, que por cierto es diferente al progreso, tiene como objetivo dar a los productos los activos suficientes para mantener la atención y el deseo de los consumidores, necesita seducir a la mayoría.



¿Qué impacto tiene la innovación en las ventas?



Tienen éxito si logra la satisfacción de los consumidores, y puede aumentar enormemente las ventas, hasta un 25% e incluso más, dependiendo de la categoría del producto.



Se habla de formas de innovar, ¿cuál es la más efectiva a su juicio?



No existe una receta para el éxito en términos de innovación. Siempre invito a creer, creer y creer en las ideas. Las personas deben ser creyentes de sus ideas de cambio y mejora para después persuadir en la organización para tener éxito con las innovaciones.



¿Porqué Colombia es atractivo para el premio ‘Product Of The Year’?



Colombia es una economía en crecimiento, la dinámica es positiva y es uno de los países más prometedores de América del Sur. Nuestra misión es establecer el concurso ‘Elegido Producto del Año’ siempre que podamos y cubrir todo el mercado dinámico, en términos de bienes de consumo masivo y retail.



Nos parece obvio estar aquí, además, la necesidad de un buen socio es esencial para nosotros y conocerlos fue otra buena razón para comenzar.



¿Qué barreras puede identificar para que en países como Colombia se pueda innovar?



No veo ninguna barrera específica, más allá de que se logren cambios en la filosofía de las compañías y empiecen a ver la innovación como un activo que dará beneficios a las compañías a mediano y largo plazo.



¿Hay una relación entre crecimiento económico y ritmo de innovación?



Sí. Desafortunadamente, cuando la economía está en recesión o a la baja, las personas ya no invierten en innovación, que es el mayor error. Debería ser un proceso sostenible.



¿Las empresas del país están bien encaminadas? ¿Qué habría que mejorar?



Para ser honesto, no me permitiría juzgar esto y realmente no veo por qué habría problemas específicos para las empresas en Colombia. Muchas compañías en el país son globales y hemos encontrados casos muy interesantes de innovación en muchas categorías.



Cada país tiene sus propias limitaciones específicas, pero la innovación está básicamente rodeando los problemas o retos que supone cada categoría o empresa. Por eso vuelvo a invitar a todos a que crean en sus ideas y actúen. La imaginación es el límite en este campo y por qué no, podrían llegar a crear el Producto del Año.