Internexa tiene nuevo servicio de nube para las empresas

Reconocida por su conectividad en Colombia, Internexa, era la única con las redes necesarias para atender a los operadores de telecomunicaciones nacionales y extranjeros. Este año tiene como meta ofrecer servicios empresariales en un portafolio que incluye una plataforma en la que las compañías puedan poner y desarrollar sus aplicaciones y agilizar paso a digital.



Ernesto Pardo, country manager de Internexa, explicó que la empresa quiere lograr un crecimiento del 21% respecto al 2018, específicamente desde su línea de ‘Cloud multinube’.

¿Cuál es la novedad de la compañía para este año?



La estrategia en los dos últimos años ha sido diversificar mercados e ir a nuevos servicios, entonces sabemos que típicamente fuimos una empresa basada en la conectividad pero también hemos innovado y estamos presentando una nueva posibilidad de nube híbrida que se llama Thunder. Con ella pretendemos acompañar a las empresas en los procesos de transformación digital y sabemos que esto es vital para las firmas.



¿De qué se trata Thunder?



Esta plataforma está orientada a que las organizaciones usen fácilmente la nube. La mayoría de áreas de tecnología en las empresas están acostumbradas a resolver primero la infraestructura, dónde poner las máquinas o los servidores y luego inician con los arquitectos y diseñadores a resolver las aplicaciones. Y lo que vamos a cambiar es ese concepto en el mercado colombiano, les damos las aplicaciones y las pueden poner donde quieran, pueden hacer pruebas y dar un paso en innovación .



Thunder es sencilla y fácil de usar y podrá traducir y comparar lo que han hecho ya las empresas, podrán administrarlo y gestionarlo. Hace 6 meses está en funcionamiento y esta semana fue lanzada comercialmente. Es una plataforma de pago por uso y los antiguos clientes recibirán más por menos.



Esto es como crear un ‘lego’ único, la plataforma está hecha para que cada compañía la use y diseñe a su medida.



¿Cómo les fue en la diversificación del negocio?



El año pasado logramos avanzar y trajimos 67 clientes nuevos y en el segmento de empresas crecimos un 14%. En la región estamos bien, atraemos con nuevos servicios y por eso es que para 2019 estamos aspirando a crecer un 11% en la facturación de todos los servicios consolidados y tener un 21% del total en los servicios de nube. En la base de clientes esperamos crecer un 105% más en firmas medianas y gobierno.



¿Cómo está el proceso de adopción de estas tecnologías en el país?



Nosotros hemos participado en estudios especializados y hemos aportado nuestro concepto de la transformación digital. Más que todo acompañamos a nuestros clientes, sean actuales o potenciales, en un proceso que va más allá de la adopción de la nube.



Nosotros planteamos que lo que se llama transformación digital no es la adopción al 100% de tecnología. La involucra pero tiene otros aspectos como transformación cultural que es en donde se analizan las situaciones actuales y sí la empresa está lista para el paso.



El segundo aspecto tiene que ver con los nuevos modelos de negocio en donde se cuenta con el conocimiento actual y la creatividad.



Y el tercer foco es el talento capacitado y conectado, incluso en alianzas de proyectos y finalmente que tenga una motivación y propósito como compañía para hacer un negocio más sostenible, pues muchas empresas si no se transforman corren el riesgo de no sobrevivir.



Si se tienen cubiertos estos aspectos es posible lograrlo.



¿Cómo les ha ido a las empresas colombianas en esa transformación?



Hay estudios que muestran que la adopción en la región y en el país sigue siendo muy baja. Sin embargo en mediciones locales lo que ha resultado es que cerca del 60% de las empresas en diversas industrias sabe que debe hacerlo y está en el proceso, a eso le creemos. Por tamaño de empresa, vemos que hay más presiones para hacerlo y entre más pequeñas son más reactivas y se mueven según su entorno.



¿Cuál es la meta de 2019?



Además de crecer en la nueva línea de negocio, crecer en la base de clientes, pienso que la meta es sobretodo posicionarnos como una compañía que tiene unas capacidades de plataforma no solo en Colombia, sino en la región, de clase mundial.



Somos una organización colombiana que tiene unas capacidades de ingeniería y de uso de alta tecnología que está puesta al mercado nacional de manera simple, confiable y costo eficiente, entonces nos interesa terminar muy posicionados para que nos vean como una compañía que puede habilitar al sector privado y de gobierno en procesos de transformación digital, actualmente en servicios de nube, también seguimos en la conectividad y próximamente estaremos en ciberseguridad y los administrados.



¿Están dejando de lado las redes?



No, nosotros resolvemos típicamente la conectividad de los clientes en cualquier parte del mundo pero también estaremos garantizando su seguridad y la de su cadena de abastecimiento. Vamos a dar servicios administrados que están pensados para que las empresas se enfoquen en el negocio y deleguen la administración de recursos tecnológicos en empresas expertas y eso nos servirá para transferir economías de escala, generando beneficios no solamente en costos sino en funcionamiento.



LA COLUMNA DE CONEXIÓN



De acuerdo con Ernesto Pardo, country manager de Internexa, la fortaleza de la firma está en la red.



“Resolvemos la conectividad de los clientes en cualquier parte del mundo gracias a nuestra infraestructura que está basada en la de ISA y la llamamos nuestra columna vertebral, es muy confiable y funciona desde hace años en el país, cada vez más se extiende a otras ciudades y suma redes en áreas metropolitanas. También tenemos acuerdos con otras empresas para conectarlos y por eso damos servicios en el mundo”, indicó.