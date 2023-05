Advierten riesgos si cambian acuerdos de inversión foránea

Después del anuncio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre la revisión de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri), que fueron firmados en años pasados, los empresarios se alertaron por los riesgos que esto conlleva en materia de inversión para el país.



De acuerdo con el jefe de esta cartera, Germán Umaña, en caso de ser aplicable, en el marco de la revisión, se realizará una renegociación o modernización de los acuerdos con el país respectivo.



“No podemos seguir siendo condenados ni los países desarrollados, ni los países en desarrollo. En esos Acuerdos de Protección de Inversiones se firmaron una serie de cláusulas que crearon desequilibrios jurídicos. Buscamos equilibrar el papel”, aseguró Umaña.



Posterior al anuncio se elevó la preocupación en torno a las repercusiones que estas “renegociaciones” traerían al país en materia de inversión. Según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), estos acuerdos tienen como objeto proteger las inversiones que se realizan en terreno internacional, que por medio de cláusulas fortalecen la seguridad jurídica y establecen las reglas claras a los inversionistas.



Por esto, de acuerdo con Lacouture, renegociar los Appri enviaría un mensaje adverso a los inversores.



“Los acuerdos son necesarios hoy para la generación de empleo, transferencia de tecnología y buenas prácticas que impulsen la industria nacional. Colombia ha gozado de un ambiente macroeconómico y de inversión confiable y que ha permitido el desarrollo de diferentes sectores económicos y generación de ingresos”, destacó la presidenta de AmCham.



A su turno, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), le comentó a Portafolio que es importante determinar con qué países y qué acuerdos se van a renegociar, para ver las naciones que están dispuestas a realizar el proceso. “Eso es algo que el Gobierno tiene que analizar porque puede suceder que Colombia se quede sin acuerdos, lo que sería un riesgo para la inversión extranjera porque ningún inversionista va a venir al país si se denuncia un acuerdo y no hay protección a sus inversiones”, analizó Díaz.



En materia puntual del funcionamiento de la renegociación, se destaca que debe existir una reciprocidad entre las dos partes para modificar el acuerdo. Por esta razón la presidenta de AmCham indicó que así como Colombia quiere cambiar los términos, existe la posibilidad de que la otra parte pida lo propio, generando más pérdidas que beneficios.



“El clima de inversión se tornaría más complejo, aumentaría la cautela con la que hoy en día proceden los inversionistas, quienes podrían empezar a mirar otras naciones dada la incertidumbre y cambio de leyes. Podría ser un desincentivo directo a la inversión”, puntualizó.



Adicionalmente, añadió que en el caso específico de Estados Unidos, existe un capítulo de inversión dentro del acuerdo comercial que también brinda seguridad para los flujos de capitales que llegan al país. Al tiempo que los empresarios estadounidenses buscan destinos que brinden reglas claras, seguridad jurídica y que sea a largo plazo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio