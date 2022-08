Aproveche la caída del peso: formas de invertir seguro en EE. UU.

Recientemente el dólar alcanzó máximos históricos en el mercado colombiano. Expertos esgrimen que las razones de este aumento en la divisa y la caída del peso colombiano son principalmente el temor una recesión mundial, el clima de incertidumbre político en Colombia, además de la alta inflación. A esto se suma el incremento de las tasas de interés del sistema financiero.

(Residentes en el exterior interesados en comprar vivienda en el país).



Ante este escenario de alta volatilidad, la inversión en dólares es la alternativa más segura para el bolsillo y se convierte en una buena opción para capotear la depreciación del peso y no dejar el dinero estático sin generar valor, por lo que la moneda estadounidense sirve de resguardo en tiempos de mucha incertidumbre para las finanzas personales.

Para expertos en Real Estate como Isbely Glazer de US Prime Realty LLC, el número de colombianos que quieren invertir en Estados Unidos es cada vez mayor, porque buscan resguardar su capital y tener retornos interesantes en dólares, pero para esto es importante saber: ¿Cómo hacerlo de forma segura, así fallezca el inversionista? ¿Cuáles son las opciones para invertir en finca raíz generando retornos desde el 10 al 20%? ¿Cuáles son las facilidades para un inversionista extranjero?

Es importante entender que el mercado inmobiliario en Estados Unidos está viviendo un momento muy distinto al de Colombia, principalmente en Florida por la alta demanda de propiedades, lo que convierte, invertir en una propiedad en el país norteamericano en una gran oportunidad de negocio no solo por el retorno inmediato, sino que también porque es muy seguro, de acuerdo con Isbely Glazer realtor, se ha visto una mayor afluencia de colombianos que quieren invertir en Miami y para hacerlo de forma segura y estar siempre resguardados, independiente del tipo de cambio, es decir, su precio no está sujeto a especulaciones derivadas del tipo de cambio, porque si el activo inmobiliario es comprado a un precio de mercado y con una rentabilidad adecuada, en el mediano plazo incrementará su valor y será un buen negocio para el inversionista, además de tener en cuenta que si comprando una propiedad en Estados Unidos y la persona fallece se puede resguardar la inversión haciendo un Will o poner a otra persona si se llega a fallecer, explica la profesional.

Actualmente también existen modalidades de renta a corta y larga estancia de colombianos y latinos en Estados Unidos como Airbnb, la cual permite aumentar la rentabilidad de forma segura de un 15 a 20% en Miami neto anual. Muchas personas están comprando como inversión para hacer Airbnb, generando grandes ingresos y acrecentando este sector a gran velocidad en Estados Unidos, especialmente en Miami.

(Compraventa de vivienda usada está teniendo registros históricos).



Por lo visto cada vez son más colombianos que deciden invertir y buscar asesoría para invertir en una vivienda en Miami, según reciente informe de la Asociación de Realtors de Miami, Colombia registró la mayor búsqueda de casas y apartamentos en esa ciudad estadounidense, mostrando a los inversionistas colombianos como la principal fuerza de inversión con un 15% del mercado inmobiliario seguidos de Argentina y Venezuela. Los colombianos se sienten más tranquilos comprando ladrillo en Estados Unidos, porque pueden buscar un socio local para ejecutar su inversión, ofreciéndole todo lo que necesita durante el proceso, desde el acceso a financiación y la estructuración legal y fiscal, hasta la administración de la propiedad, ya sea para aprovechar las ventajas del arriendo tipo Airbnb o para gestionar alquileres a largo plazo.

Con la inversión inmobiliaria, no solo se obtiene una alta rentabilidad, sino que, además la propiedad se autofinancia. Ventajas como estas contribuyen a que las ganancias inmobiliarias de Miami superen todos los récords históricos. Se trata de una curva en alza superior a la de cualquier ciudad en Estados Unidos. De hecho, las propiedades están logrando una valorización anual de alrededor del 10 %.

“Vivimos hoy un momento histórico de la ciudad y si a esto le sumamos que la plusvalía viene presentando aumentos sin precedentes, los alquileres están subiendo a ritmo sostenido de hasta 40 %, los impuestos son bajos y las posibilidades de financiación competitivas permiten apalancar inversiones importantes con un mínimo aporte inicial”, agrega Isbely Glazer de US Prime Realty LLC.

Deben considerarse también las facilidades que se brindan a los inversionistas extranjeros en el mercado inmobiliario de Miami, en el que pueden acceder a propiedades desde $450.000 dólares; los inversionistas sólo necesitan del 30 % inicial para acceder al 70 % de financiamiento con bancos americanos a una excelente tasa.

Según la Asociación Nacional de Realtors, finalizando el 2021, 61% de los compradores extranjeros, lo hicieron a través de préstamos hipotecarios, que, si bien suelen tener un pago inicial más alto y tipos de interés más elevados, son una alternativa para quienes desean invertir en Estados Unidos.

Por otro lado, hay que considerar la ganga en precios en el Sur de Florida, en comparación con otras ciudades globales y áreas metropolitanas de EE. UU.

El precio por metro cuadrado de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach es de $3,170, muy por debajo de al menos 30 ciudades globales y más de 13 áreas metropolitanas de EE. UU., incluidos mercados como Hong Kong ($28,570), la ciudad de Nueva York ($17,191), San Francisco-Oakland-Hayward , CA ($8,250), Madrid, España ($6,173), Los Ángeles-Long Beach-Glendale, CA ($4,740) y Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($4,460), según el Perfil de Transacciones Internacionales en Residencial de EE. UU. de la Asociación Nacional de REALTORS, bienes Raíces 2022.