Demanda de vehículos usados acelera el ritmo de ventas de repuestos

El mercado de autopartes en Colombia va por su tercer año de grandes cifras, los dos años anteriores con ventas récord y este con una moderación en el crecimiento pero igualmente bueno.



(Vea: Los carros usados más económicos en el mercado en 2023).

Según lo explica el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda, durante el 2021 y el 2022 hubo un fuerte crecimiento del sector de partes para automotores que fácilmente están en un crecimiento acumulado del 80% en los dos años.



El mercado de autopartes crece en medio de la caída de ventas de nuevos, pues los propietarios se dedican a mejorar sus carros por mantenimiento y para que no se desvaloricen en un mercado de usados muy activo.



“Vale decir que este es un mercado cíclico, cuando la venta de vehículos nuevos se pone difícil y lenta, la de repuestos, partes y piezas repunta”, explica Pineda.



“Sin embargo, este primer trimestre del año fue complejo, estimamos que se registró una contracción entre el 5% y el 7% en facturación. Pero también creemos que el segundo semestre tendrá un nuevo aire si se mantiene la tendencia del dólar a la baja”.



En el país el 90% del mercado de repuestos es importado y el restante porcentaje es producción local.



“Esa industria nacional ha sido un desarrollo impulsado por las ensambladoras de vehículos y motos que han contribuido en el fortalecimiento de esas industrias y además son su gran mercado, derivado de ello se fue generando un mercado local de repuestos de esas partes que esas empresas abastecen y que también exportan”, comenta el dirigente gremial.



Pero además destaca la tarea que se hace en el renglón de las motocicletas, pues “cómo gremio es un orgullo mostrar que Colombia es el séptimo país del mundo en ensamblaje y venta de motocicletas, y el segundo de la región solo detrás de Brasil por 100.000 motos y cuando se mira el tamaño de los dos mercados se nota que sin duda las ensambladoras locales son las líderes de Latinoamérica”.



De hecho, el sector de ensamble de motocicletas registra una fuerza laboral de 8.500 empleos directos pero la cadena, talleres, mantenimiento, lavado y demás genera 120.000 puestos en el país.



(Vea: Expopartes, la cita de los repuestos de la industria automotriz).

​

“Tras el fin de la pandemia de covid-19, la industria de autopartes en Colombia tuvo una alta recuperación económica que generó un crecimiento a dos digitos para el 2021, producto de la escasez de automóviles nuevos en el mercado. Ahora, varios expertos prevén que 2023 presenta unas perspectivas de crecimiento, en esta ocasión, como resultado de diferentes factores macroeconómicos como la inflación y la devaluación de la moneda, que han ocasionado una subida de precios en el sector y que muchos colombianos opten por hacer mantenimiento a sus vehículos y no pensar en renovarlos”, señala José Esteban Rojas, cofundador y director general de la compañía de inteligencia de mercados CVN.



Rojas indica que el segundo semestre tendrá un buen comportamiento derivado de la caída del precio del dólar, la tendencia a la baja de la inflación y la expectativa de que las tasas de interés tiendan a caer.



De hecho, Andrés Guevara, gerente de Impocali, una importadora mayorista de equipo original, considera que una ventaja que se tiene hoy es que las operaciones de navieras ya están normalizadas en su gran mayoría, lo cual contribuye a una mejor disponibilidad de autopartes.



“Los consumidores están siendo muy cautos a la hora de comprar, pero la dinámica del mercado de autopartes no se ha detenido, por lo cual esperamos que para este segundo semestre que está por comenzar, podamos contar con un ritmo de consumo creciente”, indica Impocali.



En ello coincide John Suárez, gerente general de Cesvi Colombia, quien señaló que para el primer semestre del 2023, el crecimiento del indicador de la Canasta Básica de Repuestos es del 3% con una TRM que almes de mayo alcanzó los $4.700.



“Dada la directa relación entre el índice del valor de los repuestos y la reducción del dólar para el mes de junio del 2023 y en caso tal que el dólar se contenga en los valores que viene presentando al transcurso del mes, esperamos contar con una estabilidad y un crecimiento mayor a un punto en la tendencia del valor de los repuestos para el segundo semestre”, anotó Suárez.



(Vea: Sector automotriz: los retos de la industria en 2023).

Lo que más se vendió

La situación fue especialmente crítica para sectores como vehículos, repuestos, llantas y motos.

Una revisión a las cifras de la consultora CVN muestra que el año anterior el país importó en llantas más 554 millones de dólares, con destino a camiones, buses, automóviles, SUVs, y motocicletas.



En partes y accesorios para motocicletas se importaron 71 millones de dólares. Colombia compró el año pasado 56 millones de dólares en rodamientos de bolas.



En acumuladores eléctricos llegaron al país 40 millones de dólares.

Casi el uno por ciento de las importaciones del año pasado fueron de sonido, específicamente en altoparlantes, por 23 millones de dólares, a lo que se le suma el otro ítem de ‘demás altavoces’ por 9 millones de dólares.



Casi el 47% de los repuestos que se usan en Colombia provienen de China y el segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con un 9,64%.



En tercer lugar de procedencia de las autopartes colombianas es Brasil con el 6,72%, mientras que de India llegan el 3,18% de partes, sobre todo para motos.





los cambios ‘suaves’

En los vehículos mecánicos hacer los cambios es una tarea constante por eso las compañías los hacen cada vez más suaves para que no interfieran en la marcha y la conducción del carro.



Y Asopartes pide que los cambios que se quieren hacer en salud, pensión y laborales se hagan con esa consideración, pues el país debe procurar mantener inversión y permitir el ejercicio privado que cree en Colombia.



(Vea: Autolab, el 'e-commerce' para que escoja su taller mecánico ideal).



CÉSAR GIRALDO

Periodista Portafolio