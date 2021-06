Baja calificación de S&P movió la entrada de nuevos capitales al país

Archivo particular

Luego de que el 19 de mayo pasado la firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s le bajó la nota soberana a Colombia, un nuevo tipo de inversionista habría estado llegando a al país en las últimas semanas, especialmente al mercado de renta fija.



(Vea: Por qué cayó, por segundo mes seguido, la confianza de los empresarios).



La inversión extranjera de portafolio, que algunas veces es llamada ‘capitales golondrina’ por el hecho de que puede llegar o salir con facilidad, registraba al 4 de junio un saldo de US$843 millones, de acuerdo con cifras del Banco de la República.



No obstante, la cifra es US$110 millones menor a la del cierre del mes de mayo cuando cerró en US$953 millones, de acuerdo con las cifras del Emisor, luego de que en el primer trimestre se habían presentado salidas netas de capital.



Un año atrás, dicha inversión de portafolio mostraba un saldo en rojo de US$1.432,3 millones aunque en el 2020 se registró un saldo positivo de entrada de recursos por US$692 millones.



(Vea: Economía colombiana ha perdido competitividad y prosperidad, según IMD).



Wilson Tovar, jefe de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores considera que “la dinámica de los flujos de los inversionistas extranjeros en Colombia son diferenciados, en particular recientemente en los TES”.



Otros analistas consideran que en el último mes y medio fondos extranjeros han comprado deuda pública en altos montos.



“El ruido que se produjo en el mercado por la disminución de la calificación soberana de Colombia por parte de la calificadora Standard & Poor’s motivó la entrada de inversionistas extranjeros diferentes a los tradicionales”, considera Tovar.



(Vea: Así fue como las restricciones de abril se sintieron en la economía).



En contraste, el analista dice que en acciones el anuncio en enero del interés de Ecopetrol de comprar la totalidad de las acciones que le faltan en ISA “le quitó ímpetu al mercado, pero como vemos hoy ya los activos se han normalizado”.



Este jueves, la acción de la petrolera subió 9%.



Tovar dice que con una mejor dinámica económica y bajas tasas de interés, el mercado accionario comenzará a repuntar y atraer flujos adicionales.



No obstante, Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa recuerda que en los últimos años, especialmente 2020 y 2021 los extranjeros han estado vendiendo acciones colombianas.



Por su parte, Sergio Olarte, economista en jefe del Scotiabank Colpatria dice que la deuda pública en Colombia “es un mercado más desarrollado, más profundo, ya que se tiene el programa de creadores de mercado desde principios del milenio, haciendo que haya suficiente oferta y desarrollo para que la liquidez sea adecuada para los inversionistas internacionales que piden un mercado robusto”.



(Vea: Marco Fiscal de Mediano Plazo: qué es y cuál es su importancia).



Por el contrario, el mercado de acciones en Colombia a partir de lo ocurrido con InterBolsa ha venido perdiendo profundidad, haciendo que a los inversionistas internacionales les quede más difícil, por su estructura de reglamentación, invertir en acciones poco líquidas y con poca oferta.



PORTAFOLIO