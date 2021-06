Bogotá, la segunda 'ciudad del futuro' en América Latina

Bogotá es la segunda ciudad con más futuro de Latinoamérica, de acuerdo con el escalafón regional de fDi Intelligence, del 'Financial Times', que tuvo en cuenta aspectos como la proporción de Inversión Extranjera Directa que llegó a la ciudad respecto al total del país y la estrategia de atracción de inversión de la capital, que es desarrollada por Invest in Bogota y que fue seleccionada como la octava mejor de América y primera en América del Sur.



(Lea: Todos los colegios deberán volver a clases presenciales sin excepción).

Bogotá ha logrado escalar cinco posiciones en este escalafón bienal en las últimas cuatro ediciones, pasando del séptimo lugar en 2015 al segundo puesto en 2021.

​

Otros aspectos que se contemplan en la medición son el potencial económico de la ciudad, la facilidad para hacer negocios, talento humano y costo eficiencia y conectividad. Este último, se destaca como uno de los factores relevantes en la proporción de inversión extranjera que recibió la ciudad respecto al país, la cual fue del 44%.



(Vea: Zonas del país donde más y menos se ha entregado el Ingreso Solidario).



También se destacaron proyectos que eligieron la capital como destino para sus operaciones, como el hecho en 2019 por la empresa estadounidense Concentrix y la apertura de un centro de tecnología e innovación en 2020 por parte de la compañía argentina Mercado Libre.



“Este reconocimiento que está recibiendo la capital, en medio de la peor crisis económica y social de su historia, muestra el posicionamiento que ha logrado Bogotá como destino de negocios en América Latina y la importancia de la inversión extranjera para la ciudad, lo que nos impulsa a atraer nuevos proyectos que aporten a la recuperación económica y a la generación de nuevos puestos de trabajo”, destacó Mauricio Romero, director ejecutivo (e) de Invest in Bogota.



(Vea: Colombia tendrá su propio ránking de innovación empresarial abierta).



Otra de las categorías analizadas por fDi Intelligence como parte del listado ‘American cities of the future 2021/22’ fue la estrategia de atracción de IED de Bogotá. En este punto, la capital se situó como la octava entre todas las ciudades consideradas, compartiendo lista con Nueva York, Montreal, Atlanta y Chicago.



Bogotá, además, es la ciudad con la mejor estrategia de atracción de inversión de Suramérica.



(Vea: ¿Bogotá con más localidades? luz verde a cambio del POT en la ciudad).

Listado del American cities of the future 2021/22. Archivo particular

PORTAFOLIO