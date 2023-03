Inversión extranjera en Bogotá ha creado más de 50 mil empleos

La inversión extranjera en Colombia ha estado en aumento en lo que va corrido del año 2023 y esto se ha visto reflejado, por un lado en fosos de gentrificación en algunas zonas del país y, por otro, la creación de nuevos empleos. En el caso de Bogotá, este fenómeno ha traído consigo la creación de más de 50 mil nuevos empleos.



Según información de Invest in Bogotá, inversionistas europeos han invertido más de nueve mil millones de dólares en la creación y apoyo de 576 nuevos proyectos de negocio establecidos en la capital colombiana en los últimos 10 años.



Colombia, junto a naciones como México, Brasil y Chile, representan tres cuartas partes del producto interno bruto (PIB) nominal de América Latina, lo cual ha sido razón suficiente para que inversionistas de otras latitudes del mundo vieran la posibilidad de invertir en estos países como una buena idea, pese a todos los retos que se viven en la región.



Estos países, según la plataforma, son escenarios de oportunidades para desarrollar negocios relacionados a infraestructura sostenible, energías renovables, gestión de residuos, vehículos eléctricos, gestión del agua, alimentos saludables y agronegocios, transición energética, entre otros.



“España con el 38,7 % y Alemania con el 9,7 % se destacan como principales países inversionistas. Además, Bogotá concentró el 57,6 % de los proyectos, el 36,5 % de los montos de inversión y el 41,5 % de los empleos generados por la IED que llegó a Colombia desde Europa -explicó Isabela Muñoz, directora de Invest in Bogotá, citada por ‘Forbes’- Esto posiciona a la ciudad como el destino preferido de los inversionistas europeos en Colombia”.



No obstante, Muñoz agregó que este escenario de inversiones a la ciudad también acarrea nuevos retos, puesto que “para poder integrarse por completo a este ecosistema es necesario trabajar en información disponible, incentivos, regulaciones, remoción de barreras, métricas confiables, entre otros elementos necesarios para seguir posicionando a Bogotá- Región como el destino de inversión estrella en Latinoamérica”.



PORTAFOLIO