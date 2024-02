Petróleo y minería bajaron su peso en inversión extranjera

Luego de cerrar el 2023 con las mayores cifras en nueve años, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia comenzó el 2024 con un mayor impulso en el monto total, pero con la novedad de la disminución en la participación del sector de petróleo y minería en las cuentas totales.



De acuerdo con las estadísticas de la Balanza Cambiaria que consolida el Banco de la República, en enero pasado llegaron al país un total de US$ 1.276 millones, lo que representó un incremento del 20,4 % frente al mismo mes del año pasado, cuando la cifra reportada fue de US$ 1.060 millones.



Hay que recordar que de acuerdo con las cifras del banco central colombiano, en el 2023 se presentó el mayor ingreso de IED desde el 2014, con un saldo total de US$ 13.068 millones, es decir, 16 % superior a la que se registró en el 2022, cuando el monto llegó a los US$11.262 millones.



De acuerdo con la Balanza Cambiaria del Emisor colombiano, de la cifra de IED del primer mes del año, por concepto de petróleo y minería llegaron US$ 790 millones, es decir, el 62 % del total.

Inversión FOTO: iStock

La novedad en las cuentas es que se presentó una disminución porcentual en la participación de ese sector, que en los últimos años pesaba más del 70 % dentro de las cifras globales de la IED.



De todas maneras, analistas aclaran que la cifra de ese importante sector, que también sigue siendo la principal fuente de ingresos por concepto de exportaciones, en materia de inversión extranjera directa también puede tener incluidos recursos que empresas extranjeras dedicadas a la actividad en Colombia pudieron haber reinvertido en el país o también haber destinado al pago de impuestos locales.



El rubro de otros sectores registró unas cifras de entrada de recursos al país por US$ 485 millones, de acuerdo con la Balanza Cambiaria.



Alta cifra de salida de portafolio



Las cifras de esta cuenta que consolida el banco Emisor colombiano da cuenta de que en el primer mes de este año se presentó una salida de capitales de portafolio (es decir, títulos de renta fija y de renta variable como acciones) de Colombia por US$ 1.111 millones, la mayor registrada desde septiembre del año pasado y superior en 41,3 % frente a la de un año atrás, cuando la cifra ascendió a US$ 786 millones.



En ese segmento de las cuentas de la Balanza Cambiaria hay que recordar que durante el 2023, se presentó una liquidación de inversión por un valor de US$4.320 millones, la cifra más alta en más de 20 años, de acuerdo con las cifras reportadas por el Emisor, por lo que la sola cifra de enero pasado llama la atención de lo que podría suceder en los siguientes meses, si esa tendencia continúa durante los siguientes meses del 2024.

Inversión iStock

De otra parte, según las cifras de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, durante enero pasado se presentaron inversiones colombianas en el exterior por un monto global de US$198 millones, una cifra que representó un crecimiento del doble frente a la del mismo mes del 2023, cuando estas alcanzaron a ser de US$92 millones.



En enero pasado, de la inversión colombiana en el exterior (US$ 198 millones), US$14 millones correspondieron a recursos directos, mientras que los demás US$ 184 correspondieron a realizada a través de títulos de portafolio.



Adicionalmente, hay que mencionar que la cifra de la inversión colombiana en el exterior durante el 2023 fue la más alta en casi una década. En 2013 el monto que menciona ese rubro alcanzó los US$ 2.473 millones, según la Balanza Cambiaria del Banco de la República.



