Modificar la regla fiscal, duro golpe a la confianza en el país

Cambiar la regla fiscal, tal y como planteó el presidente Gustavo Petro, según los expertos, no es una decisión que se deba tomar a la ligera, especialmente en estos momentos de desaceleración económica y caídas en la producción.



Los datos del -0,3% en el PIB del tercer trimestre que entregó el Dane esta semana y la caída en la inversión del 11%, sumado a las contracciones en los ítems de Industria (-6,2%), Construcción (8%) y Comercio (-3,5%); son muestra del panorama desfavorable al que persiste actualmente.



Si bien el presidente Petro sostuvo que “cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública” y luego de esto planteó la necesidad de revisar la regla fiscal para fortalecer la participación estatal en medio de la crisis, esta cura podría resultar peor que la enfermedad.



Para Carolina Soto, quien hizo parte de la junta directiva del Banco de la República, pese a que cree que lo dicho por el presidente Petro no pasa de un anuncio, no hay que olvidar que la regla fiscal busca que el país no se endeude más.



“La restricción que impone la regla fiscal no es completamente inflexible, como se está pudiendo entender. Esta reconoce que hay momentos en los que la economía se frena, se desacelera y es necesario aumentar el gasto”, explicó.

No obstante, según el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, no hay que olvidar que el gasto fiscal es lo único que le garantiza a los mercados, que el Gobierno va a ser responsable con el manejo de sus deudas y que afectar esto, es dar un golpe directo a la confianza inversionista y las tasas de interés.



“Si se cambia la regla fiscal, por ejemplo, el que compra TES (Títulos de Tesorería) percibe que se le van a devaluar, los vende y deja de comprar. Eso hace que baje el precio de los TES, suba la tasa de interés a la que deba financiarse el banco y eso entra un círculo vicioso en el que le toca financiarse cada vez más caro”, agregó Echeverry.



Además de todo esto, modificaciones como las que se plantearon sobre el control de la deuda, pueden afectar la credibilidad en la política macroeconómica, puesto que no es un mensaje prudente, o por lo menos eso piensa el exministro José Manuel Restrepo, quien recordó que este tipo de medidas son para momentos excepcionales.

“Envía una pésima señal a calificadoras de riesgo y mercados financieros internacionales con el riesgo de mover al alza la tasa de cambio (eventual nueva fuente de inflación) y elevar el costo del financiamiento público”, señaló este experto.



En medio de esto es necesario tener presente que el crecimiento y gasto público que trae consigo el Presupuesto General de la Nación, sumado a los ingresos derivados de las dos reformas tributarias que ya se aprobaron recientemente, aún dejan un margen de acción para el Gobierno.



Por último, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que este no es el momento para pensar en este tipo de propuestas.

“Colombia continúa teniendo un alto nivel de deuda pública, era el 50% del tamaño de la economía colombiana en el 2019, aumentó al 65% durante la pandemia y se ha venido reduciendo paulatinamente pero todavía estamos en niveles cercanos al 57% del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía”, explicó Mejía.

Cualquier cambio a la regla fiscal debe llegar como proyecto al Congreso de la República, para su debate y revisar si se aprueba o no.

