Casa Grande Caribe, la iniciativa para mejorar la calidad de vida

Adolfo Meisel, economista, excodirector del Banco de la República y actual rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, es uno de los líderes del plan Casa Grande Caribe.



Una iniciativa que en su segunda etapa identificó 58 proyectos de desarrollo en los ocho departamentos de la costa Atlántica y que requieren inversiones por US$5.166 millones, los cuales hoy se presentarán en un evento en Barranquilla.



¿Qué es Casa Grande Caribe?

Es una iniciativa de centros de investigación, universidades de la región Caribe y de gremios como la Andi, para proponer proyectos de inversión para subir el nivel de vida de la gente y cerrar brechas de desarrollo.



Hace 5 años miramos qué se podía hacer para cerrar las brechas y vimos que hay unos recursos y es viable lograrlo.



Pero lo que hemos notado es la falta de voluntad y que no hubo el entusiasmo de hacer esos proyectos. Esa fue la primera lección.



Queremos venderles a los gobernantes que son proyectos que son lo que quieren y necesitan las poblaciones, promoviendo los que se necesitan y visibilizándolos, y desechando los que no se necesitan.



¿Cuánta inversión se requiere?

En los próximos ocho años para los 58 proyectos identificados US$5.166 millones. Aunque no es una propuesta de este proyecto que se propone, lo que se ha planteado de hacer un tren entre Cartagena y Santa Marta no es rentable ni beneficia a la gente, pues está mal calculada la demanda, sobrestima el crecimiento de la carga y la rentabilidad, y costaría US$3.600 millones.



En cambio ese dinero serviría para hacer el 70% de los proyectos de Casa Grande Caribe y faltaría financiar el 30%. Esto es viable. Hay un documento por cada departamento.



¿Cuéntenos ejemplos de proyectos?



En San Andrés el 50% del agua que se consume es de pozos, lluvia o comprada en botellones, que es muy cara y menos de la mitad les llega por acueducto, que es agua de mar que se trata y se bombea, pero hemos estimado que en cinco años la población tenga un acueducto que vale $437.000 millones.



La isla vive del turismo como actividad principal pero las rampas del aeropuerto hace años no funcionan y bajar y subir las escaleras, especialmente para mucha gente con discapacidad, es difícil y además se enfrentan a la lluvia y el sol y en épocas del año no hay sitios para sentarse.



Se requieren $137.270 millones para un aeropuerto moderno, como el de Santa Marta.



¿En estos años qué ha pasado con los proyectos en la región?



Hubo gobernantes que sí hicieron inversiones. Los que más mejoraron en educación básica fueron Córdoba y Sucre, pues invirtieron en los maestros.



Los de los otros departamentos tienen mal nivel. Capacitar un maestro no es costoso y primero se hacer eso y luego se construyen más colegios. Se ha avanzado pero queremos una revolución.



¿Qué otro tipo de proyectos hay?

En infraestructura hay tendencia a hacer elefantes blancos. Pero hay proyectos rentables y que elevan el bienestar de la gente en temas de transporte, cultura, deporte, adaptación al cambio climático.



San Andrés no tiene buen coliseo de basquetbol. Un buen coliseo cuesta $60.000 millones, pero adicionalmente otra necesidad son sitios de refugio contra los huracanes fuertes. Reforzar techos y hacer adecuaciones para que la gente esté cómoda costaría $30.000 millones adicionales para ese refugio.



Un ejemplo de un proyecto que toca terminarlo, así no sea tan rentable es del río Ranchería, en el que se construyó una represa y está a mitad de camino. Ya se ha invertido mucho pero hay que ver la rentabilidad en lo que falta invertir y se recomienda que se termine y tenga efecto positivo sobre la agricultura de la zona.



¿De dónde saldrían los recursos?

Es viable con el Presupuesto Nacional, presupuestos regionales y endeudamiento. Es manejable, incluso más que la vez anterior.



Estamos en proceso de cambio de gobernantes...



Acá hay proyectos positivos para la gente y si los llevan adelante tendrán éxito en sus gestiones. Están priorizados y se han discutido y socializado.



Es lo que la gente quiere y una de las cosas que haremos es sentarnos con los gobernantes electos para mostrarles los proyectos, para que se embarquen en esas acciones y además convencer al director de Planeación Nacional.



La debilidad de la costa es el capital humano, hay indicadores por debajo del promedio nacional y a pesar de que todas las ciudades mejoran, Cartagena empeora y eso se refleja en el inmensa desmejora de la calidad del empleo.



