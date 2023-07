La innovación en producto, la prioridad de los CEO en el país

Con la creciente popularidad de la inteligencia artificial y de la analítica de datos en la esfera corporativa, una de las principales prioridades que señalan actualmente los CEO en América Latina se centra en la importancia de modernizar tecnológicamente sus negocios.

Lo anterior, quedó evidenciado en el nuevo estudio global ‘CEO decision making in the age of AI, Act with intention’ (Toma de decisiones del CEO en la era de la IA) de IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics.



El informe, que contó con la participación de 3.000 CEO de más de 30 países y 24 industrias, abrió un capítulo para analizar las preocupaciones y necesidades de las empresas en la región y en especial en países como Colombia. Entre los hallazgos se destaca que la ciberseguridad y la privacidad de datos (46 %), así como la productividad (45 %) hacen parte de las principales prioridades de las compañías.



Ahora bien, el 41 % de los encuestados sostiene que la sostenibilidad ambiental es el principal desafío para los próximos dos y tres años.



Frente a las tecnologías claves, el 60 % de los CEO latinoamericanos señaló que la computación en la nube es una des las herramientas cruciales, ya que “les ayudará a entregar resultados en los próximos tres años”. Seguido se ubicó la analítica avanzada (54 %) y la IA (50 %), incluyendo la IA generativa.



Para Ángela Quintero, líder de IBM Consulting para el norte de Suramérica, los líderes de negocios a nivel mundial han empezado a dar ese saltado hacia la ola de IA generativa, todo con el fin de seguir avanzando y creciendo. “Esa es la razón por la cual la modernización tecnológica sigue siendo prioridad para los CEO en la región, dado que la mitad de ellos está apostando por la IA como pieza clave para entregar resultados”, afirmó Quintero.



En el plano local, el estudio identificó que la principal prioridad de los CEO en Colombia es la innovación en productos y servicios (54 %), seguido de la productividad (45 %) y la modernización tecnológica (41 %).

Tecnología. 123RF

Al indagar por los principales desafíos que pueden afectar a los negocios, el 52 % dijo que el principal reto son los factores regulatorios, mientras que el 51 % afirmó que los factores de mercado son otros de los desafíos. Por su parte, el 46 % apuntó que los temas tecnológicos (46 %) y los riesgos cibernéticos (42 %) también hacen parte de las tareas a encarar.



“Esto coincide con los resultados globales, donde por cuarto año consecutivo, los CEO identificaron factores tecnológicos como la máxima fuerza externa que impacta a sus organizaciones”, precisó el estudio.



Por otro lado, el informe dejó en evidencia que la consolidación de equipos de trabajo dentro de las organizaciones también se ha vuelto relevante para los líderes empresariales. El estudio evidenció que a la hora de tomar decisiones estratégicas, los CEO están buscando líderes de operaciones, finanzas y tecnología.



Cuando se les preguntó a los CEO qué miembros de C-level tomarán las decisiones más cruciales, los líderes en Colombia identificaron, en primer lugar, a los directores de operaciones (58 %), seguido de los directores financieros (51 %).



Ahora bien, a nivel regional, se destacó que la influencia de los líderes tecnológicos en la toma de decisiones está creciendo. Es así como el 36 % de los CEO latinoamericanos apuntó a que cargos como el director de información y los jefes de tecnología o digital tomarán las decisiones más cruciales dentro de su organización.



Tecnología.

Panorama en los Estados Unidos

De acuerdo con la encuesta, países como Estados Unidos vienen avanzando rápidamente en la adopción de la IA. Entre los resultados sobresale que la mitad de los CEO en ese país respondió que ya están integrando la IA generativa en productos y servicios; mientras que el 43 % afirmó que la utilizan para sustentar sus decisiones estratégicas, y el 36 % dijo que emplea esta tecnología para decisiones operativas.



Por su parte, el 69 % de los CEO encuestados ven amplios beneficios de la IA generativa en toda su organización.



Solo el 30 % de los altos ejecutivos encuestados que no son CEO afirmó que su organización está lista para adoptar la IA generativa de manera responsable en sus procesos.



