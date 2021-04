Claves a tener en cuenta para invertir en bolsa

Con el paso de los años, el mito de que la bolsa de Nueva York es un mercado de valores exclusivo para multimillonarios y corredores de bolsa pasó a la historia. Cotizar en Wall Street es una actividad que está hoy a la orden del día y de la que muchos se sienten atraídos por su concepto de inversión del dinero.



De hecho, gracias al aumento de brokers en el mercado y al desarrollo de tecnologías o ‘apps’ especializadas en movimientos bursátiles, se estima que en la actualidad 1 de cada 2 estadounidenses invierte en bolsa y en Latinoamérica, cada día son más los ciudadanos que le apuestan a reconocidas acciones de Wall Street como Tesla, la cual hoy es una de las más valoradas del mercado con un incremento interanual de más de 422,29 %.



Para Juliana Matiz, CEO de Investopi.com, plataforma colombiana de educación financiera para no financieros, si bien invertir en bolsa es una actividad que no está exenta de riesgos o pérdidas, las personas están viendo en esta una efectiva posibilidad para mejorar la rentabilidad de sus ahorros o de sus fondos para la vejez.



Pero, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta una persona a la hora de invertir en bolsa? Matiz responde:



1. Antes de incursionar en el mercado de las acciones, es importante definir cuánto presupuesto está dispuesto a invertir y por qué periodo de tiempo.



2. Para invertir en cualquier acción, es necesario entender el negocio. Por eso, es fundamental formarse previamente en temas de inversión en bolsa y conocer cómo funcionan las empresas en las que le interesaría invertir su dinero.



3. Tener en cuenta que la bolsa no es un mecanismo que duplica la plata de un día para otro, sin el mayor esfuerzo posible. Invertir en ella requiere tiempo, dedicación, paciencia y comprensión del negocio.



4. Entender que toda inversión tiene un tiempo de maduración donde una acción un día puede estar arriba y otro, abajo, a causa de un incidente o coyuntura que afecte a la empresa. Por ejemplo: Si un carro de Tesla tiene una falla técnica y se accidenta, la acción de esa compañía caerá inmediatamente, pero en las siguientes semanas subirá y se recuperará.



5. Comprender que toda inversión en bolsa devenga unos costos de transacción, ya que para invertir se requiere un broker o plataforma que le permita hacer cualquier movimiento bursátil.



6. Tener en cuenta que toda inversión genera un riesgo. Por eso, se recomienda invertir en bolsa dinero que no necesite o que no tenga destinado para un propósito específico como la cuota inicial de su vivienda o el dinero para pagar el semestre de su universidad.



7. Diversificar los portafolios. Es decir, “no poner todos los huevos en la misma canasta” e invertir en diferentes acciones para que el nivel de riesgo sea menor.



“Ningún mercado especulativo está exento de riesgo. Sin embargo, si la persona es nueva en este tema de inversión, se recomienda arrancar con alternativas como las 500 Standard and Poor’s, que son acciones que tienen un menor riesgo y que en los últimos 30 años han tenido una rentabilidad del 17 %”, explica Matiz.



“Cada vez es más evidente la necesidad que tenemos de hacernos cargo de nuestra salud financiera. Por eso, invertir es la clave para construir un capital, ahorrar efectivamente y asegurar un retiro temprano y suficiente”, concluye Matiz.