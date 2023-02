Colombia, segundo en 'apetito' de inversión de las empresas españolas

Archivo particular

La inversión española en Colombia y la región viene en tendencia al alza a pesar del débil crecimiento económico registrado en la última década. Así lo destaca la última encuesta de la IE University, “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, en el que además, Colombia figura como el segundo país donde más invierten estas empresas, con un 65% del total de la muestra.



De acuerdo con el informe, los países iberoamericanos refuerzan su atractivo como destino para las inversiones españolas en 2023. Cabe destacar que 79% de las empresas de este país esperan que su facturación en la región aumente en los próximos tres años. Por el contrario, creen que descenderá en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Asia.



Es así que el 51% de las grandes empresas considera que su mercado en Iberoamérica va a superar al español, al igual que el 42% de pequeñas compañías lo creen de la misma manera.



Al respecto, Juan Carlos Martínez Lázaro, director del informe y profesor de IE University, destacó que a pesar de que “el panorama económico, político y social no parece ser el más favorable y de que los riesgos para sus negocios se van a incrementar notablemente, la mayoría de las grandes empresas y de pymes españolas, van a seguir aumentando sus inversiones en 2023. Y van a invertir más, porque piensan que sus negocios van a seguir creciendo en la región”.



Según los resultados presentados en el documento, cabe destacar que los países en los que más invierten las compañías ibéricas son México (72%), Colombia (63%), Chile (52%), Brasil (43%), Perú (43%) y Argentina (28%).



Por otra parte, llevando la mirada hacia el porcentaje total de las pymes, estas se ubican en México (68%), Colombia (65%), Chile (49%), Perú (40%) y Brasil (36%).



Frente al entorno económico se refleja que este año la actividad económica en la región será “sensiblemente menor” que en el 2022, es por esta razón, que el 70% de las compañías encuestadas creen que la situación será similar a la del año pasado, mientras que un 20% la pronostican buena o muy buena.



Y aunque el efecto inflacionario no ha sido ajeno en ningún país, a las empresas españolas también las ha afectado, en especial las ventas que han presentado importantes variaciones.



Según el documento, 44% de ellas afirmó que ha tenido afectaciones, mientras que otro 44% aseguró que en “algo”. De esa forma, solo 8% no ha manifestado complicaciones.

Ahora bien, el 76% de las compañías ibéricas aumentarán sus inversiones en la región y el restante 24% las mantendrán. En materia de pymes, el 81% aseguró incrementarlas, mientras que el 19% continuaría manteniéndolas.



Asimismo, el 52% consideró realizar estas inversiones mediante un crecimiento orgánico, un 45% fusionando el orgánico con las adquisiciones y un 3% solo mediante adquisiciones.

Ventajas y riesgos



Según la encuesta presentada por la IE University, los empresarios consideran que las principales ventajas competitivas que ofrece la región en este 2023 son en un 67% el mercado interno, mientras que un 28% cree que es la competitividad.



Asimismo, el 24% manifiesta que es la mano de obra cualificada, y otro 19% afirma que es el acuerdo de libre comercio. Acceso a materias primas (18%) y ubicación geográfica (17%), son otras de las ventajas.



Ahora bien, en materia de riesgos el 77% considera que están en el mercado interno, mientras que 56% ve como una amenaza la desaceleración económica.



El 54% cree que puede ser el tipo de cambio, mientras que el 39% manifiesta que el riesgo se denota en la inseguridad jurídica. Igualmente, el 25% señaló que se trata de una inseguridad ciudadana y un 7% en déficit de infraestructuras.

Empresarios españoles en la región



Según Víctor Moneo, director de Alianzas y Acuerdos Estratégicos de Iberia, desde hace casi ocho décadas está compañía voló por primera vez a la región ocupando un espacio central en su estrategia. “Estamos incrementando nuestras inversiones para seguir reforzando nuestro liderazgo en la conectividad entre América Latina y Europa”, dijo.



A su vez, Víctor Salamanca, CEO de Auxadi señaló que “América Latina sigue siendo, y será, un mercado atractivo para las empresas españolas como demuestra el informe”.



