Día del Padre tendrá menos medidas y sería mejor que el de la Madre

Si bien se estima que el promedio de gasto para el Día del Padre no cambie mucho frente al 2020, las marcas y los comerciantes son optimistas sobre las ventas que lograrán en la celebración del próximo domingo.



Y es que, frente a mayo, cuando se celebró el Día la Madre, en esta fecha comercial no habrá tantas restricciones por pandemia y el paro ya no frena las actividades y los planes de los colombianos.

Una encuesta de Fenalco muestra que el gasto en regalos llegará a $100.000, según el 44% de los consultados.



Además, un 37% invertirá entre $100.000 y $300.000, en tanto que 7% gastará más de esta suma y un 9% aunque celebrará, quedará debiendo el regalo. El 55% afirmó que el presupuesto será muy parecido al del año pasado.



Según el gremio, esta fecha se constituye en la tercera más importante del calendario comercial, después de la Navidad y el Día de la Madre.



La buena noticia, según Rafael España, director económico de la Federación, es que los colombianos están animados a celebrar en un día en el que los partidos de la Copa América puede ser el atractivo para celebrar en casa, en tiempos de pandemia.

De hecho, el almuerzo especial, ya sea preparado o pedido por domicilio, será protagonista para el festejo del domingo, comenta España.



La encuesta en las principales ciudades del país muestra que más del 70% de las personas están dispuestas a organizar un homenaje a los padres.



Después del almuerzo como regalo, la ropa y el calzado, especialmente casual, estarán en la lista de regalos. En las opciones también estarán los bonos, dinero en efectivo, un producto de rancho y licores, relojes, productos de cosmética y libros.

En el Parque La 93 se realiza desde ayer el primer evento con la Feria Eva que promueve 130 marcas impulsadas por mujeres. Ana María Gómez, directora general, dijo que este domingo que es el Día del Padre, habrá una agenda especial desde las 11:00 a.m.



“Vamos a tener shows en vivo, una charla sobre crianza consciente y una zona de gastronomía. Tenemos tiendas independientes de cada una de las marcas - incluso de regalos para hombres- con una experiencia de compra única y segura”, dijo. El evento también será del 24 al 27 de junio.



Por su parte, Andrea Sierra, gerente del centro comercial Fontanar de Chía, se mostró optimista por lo que represente en ventas esta fecha para los comerciantes.



De hecho, aprovechando la Copa América, los comerciantes tienen listas actividades para los padres fanáticos del fútbol. Podrán disfrutar de los partidos con por una pantalla gigante en la plazoleta de comidas.



Así mismo, contarán con la Tropa Futbolera que consentirá a los papás invitados del centro comercial, con regalos sorpresa a quienes logren hacer una 21 completa con la cabeza. Y por compras superiores a $200.000 podrán participar por dos camisetas originales de la selección Colombia.

A los planes en restaurantes y centros comerciales se suman actividades y promociones de marcas de tecnología y entretenimiento como Acer, Sony, Huawei y Claro Video que ofrecen equipos y servicios para regalar a los papás.



EL FÚTBOL ANIMA LA CELEBRACIÓN EN VARIOS PAÍSES



En el marco de la Copa América 2021, la plataforma Linio.com hizo un análisis sobre los hábitos de compra virtual de los regalos más populares y solicitados para los “papás futboleros” a propósito de su día.



Y es que, a raíz de ambos eventos, la plataforma online ha identificado un incremento en el ticket promedio de compra de doble dígito en las últimas semanas, apalancado en la venta de los productos más populares para regalos del Día del Padre. Sobresalen las celulares, camisetas de fútbol, artículos deportivos para el hogar, televisores y licores. Para Linio, esto no solo se vive en Colombia, sino también en los países que participan en la Copa como Chile y Perú. En el caso de Chile, las búsquedas de camisetas de la selección han aumentado en triple dígito.



