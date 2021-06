El mercado se alistaría para otra rebaja de nota soberana

Archivo particular

Aunque Fitch Ratings ni Moody’s aún no se han manifestado con respecto a la nota soberana de Colombia, y que estaría en peligro de bajar, el mercado ya se alistaría para que eso suceda.



Según explican expertos consultados, debido a que la probabilidad de que alguna de esas dos firmas le baje la calificación a Colombia es alta, sobre todo Fitch, hay algunas señales que muestran que el mercado puede estar operando bajo el supuesto de otra rebaja.



Para Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia, “la señal más clara y visible acerca de la percepción que tienen los inversionistas de la posible pérdida de la calificación de deuda soberana son los precios y tasas de intereses a las cuales se negocian este tipo de instrumentos, tanto en moneda extranjera y en la moneda local”.



Y si se revisa la prima de riesgo, que es la diferencia de las tasas de interés para la deuda de Colombia con un país con buena calificación como Estados Unidos, se ve que el dato ha venido subiendo incluso antes de que S&P Global anunciara su decisión, el 19 de mayo.



Por ejemplo, desde febrero de este año se empezó a ver una tendencia al alza de ese indicador, que subió aún más con la decisión de Standard & Poor’s y se ha ido estabilizando en las últimas semanas.



“Lo que nos está sugiriendo el mercado es una alta probabilidad de tener una rebaja de calificación, en este caso por parte de Fitch. Así, el ejercicio de calificaciones implícitas nos muestra que Colombia, frente a otros países emergentes, tiene incorporados de BB+, que es el nivel en el que nos puso S&P”.



En ese sentido, Espinosa apunta que “los niveles de prima de riesgo nos están mostrando una alta probabilidad de que se termine materializando esa rebaja de la calificación y esa señal también la corrobora los nivele a los cuales se está negociando la deuda pública dentro de Colombia”.



Cabe destacar que, otra de las señales que pueden mostrar que el mercado esta negociando con una calificación más baja es una debilitación de la tasa de cambio, explica José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana. Sin embargo, manifiesta que aunque este es un factor, todavía es muy difícil afirmar que el valor del peso frente a otras monedas puede ser por la posibilidad de una rebaja de la calificación.



Por otra parte, Andrés Pardo, estratega jefe de Latinoamérica para XP Investments y también exviceministro de Hacienda, explicó que pese a que se ha visto un aumento de la prima de riesgo para Colombia, el mercado ya ha descontando que Colombia pueda tener un grado de inversión menor al que tiene actualmente desde hace por lo menos cinco años.



“Uno habla con los inversionistas, y les pregunta que si están negociando como si Colombia tuviera un mayor grado de inversión, muchos dicen que no. Aunque no se ha tomado la decisión, la gente tiene que trazar la ruta con respecto a la probabilidad de que eso ocurra”, apuntó.



LO QUE SE VIENE



En medio de ese panorama que hay para el país, lo que demostró la decisión de S&P Global en cuanto al comportamiento del mercado y el interés extranjero de seguir invirtiendo en Colombia, es que todavía hay interés en el país.



Como lo anotó César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda a Portafolio en días pasados, si bien las tasas con las que se negocian los TES han subido, el alza ha sido de aproximadamente de 5,5% a 7%.



Por su parte, Pardo advierte que si bien el mercado ha sido resiliente a la rebaja de la calificación y ha demostrado ajustarse en un corto periodo de tiempo, “que dos firmas le bajen la nota soberana de Colombia sí podría afectar el flujo de inversión extranjera”.



“Lo más común es que los fondos de inversión tengan una cláusula en la que no permitan invertir en países que tengan una baja calificación por parte de dos firmas. Entonces lo que podríamos ver si alguna de ellas le da una mala noticia a Colombia es que esos fondos empiecen a negociar esos bonos”, apuntó Pardo.



Otro de los efectos a que una segunda firma calificadora le rebaje la nota a Colombia es un alza de las tasas de interés a las que el Gobierno paga su deuda, lo que también se vería reflejado en los costos del crédito para los consumidores.



Ante ese panorama, los expertos dicen que será clave que tanto el mercado como las calificadoras tengan mayor claridad con el futuro fiscal del país, por lo que lo que suceda con la reforma tributaria y los planes que trace el Gobierno para conseguir una sostenibilidad de las cuentas nacionales puedan darle una mayor tranquilidad a los mercados.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte