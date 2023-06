Gremio de exportadores: 'anuncios de Gobierno afectarían la inversión'

Las exportaciones colombianas se han visto afectadas por los diferentes eventos macroeconómicos que han mantenido una volatilidad a nivel global, provocando una caída del 4,7% en el primer trimestre en el comercio internacional del país. Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en conversación con Portafolio, explicó las dinámicas del sector y sus preocupaciones puntuales frente a los anuncios y medidas del Gobierno.



¿Cómo va la tendencia del nearshoring?

​

Uno quisiera que estos procesos fueran mucho más rápidos. Lo que uno observa es que a pesar de todas las circunstancias internacionales, de la incertidumbre que pueda haber en el tema nacional, la inversión sigue llegando, tanto la de portafolios como en la extranjera directa. Esta no es solo una tendencia del sector minero energético.



¿Cómo se está posicionando Colombia?

​

A Colombia lo comparan con los pares de la región como Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En ese sentido, el país sale bien librado y la inversión sigue llegando. El temor es que dañemos esa tendencia a través de mensajes que pueden no ser comprendidos de manera adecuada. En el sector de comercio y logístico está llegando inversión. Hay compañías alemanas, danesas, francesas y suizas comprando estas empresas del país.



¿Qué les preocupa?

Preocupan anuncios como el que ha hecho el ministro de Comercio, en el sentido de que se van a realizar los acuerdos de protección de inversiones, que puede ser algo con lo que uno está de acuerdo. Un anuncio así puede ser interpretado de diferentes maneras. Porque ahí no dicen qué es lo que quiere Colombia. Lo peor que puede pasar es que la otra parte no esté de acuerdo y simplemente se caiga ese marco de protección. Eso sería muy grave para lo que estamos pretendiendo, como atraer inversión o lograr que empresas se localicen aquí.



¿Y los aranceles?

Desde cuando vimos el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo dijimos que no nos gustaba ese artículo de aranceles inteligentes, porque Colombia ya tiene mecanismos para proteger su producción nacional. Esa es una excepción en la OMC, usted por razones de seguridad nacional puede modificar eso unilateralmente. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la razón de seguridad nacional que tendría Colombia? El país tiene los instrumentos y las herramientas para proteger su aparato productivo de prácticas ilegales.



La preocupación es que eso se torne como una línea gris, que uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina, y cerramos la economía o afectamos de manera negativa al comercio.



¿Cómo se han comportado los fletes?

​

Los fletes están normalizados. Yo creo que eso quedó atrás. Incluso ahora la queja es que hay poca carga, porque con la inflación, los precios de los bienes subieron y las tasas de interés también. El consumidor no ha demandado tanto.



Las exportaciones vienen cayendo. ¿Qué está pasando?

​

Esa variable de la menor demanda en el internacional es la que está golpeando y lo sentimos desde diciembre. Nosotros esperábamos el año pasado llegar a US$60.000 millones, yo lo veía factible, pero ya en el segundo semestre empezamos a ver un menor ritmo y en diciembre una caída y eso ha continuado. Cerramos 2022 con un poco más de US$57.000 millones. Yo esperaría que este año que todas las dificultades se superen. En el primer trimestre vamos con una caída de 4,7% en exportaciones.



¿Los principales destinos siempre son Estados Unidos y Europa?



Estados Unidos en las exportaciones totales, sí. También Europa y China, en productos minero energéticos. Para manufacturas, la región es muy importante. Hay que entender que la región también se ha golpeado por menores precios de los productos básicos, porque aquí todos somos exportadores, Colombia en petróleo y carbón; Perú en la plata y el cobre; Chile y México con petróleo. Eso nos da menores ingresos y por lo tanto menor capacidad de compra para nuestras exportaciones.



¿Los golpean las reformas?



A través del Consejo Gremial, se han planteado una serie de cosas, se han llegado a algunos acuerdos, pero eso no necesariamente refleja en los nuevos textos. Ahora, con el Ministerio de Comercio nosotros tenemos un muy buen diálogo, pero estamos a la espera de concretar eso. El Ministro anunció que iba a presentar la política de comercio exterior de febrero y se acabó mayo y no ha salido esa política.



¿Cómo les ha impactado la volatilidad de la tasa de cambio?



Por eso es la importancia de mecanismos como el de cobertura de tasas de cambio para tratar de estabilizar. A veces la gente ve estos mecanismos de cobertura como un costo. Yo les digo ‘no lo vea como un costo, véalo como un mecanismo de cubrir un riesgo’.



La Comisión Europea viene endureciendo las reglas. ¿Qué hacer?

​

Uno tiene que entender que esto debe ser un proceso que no es fácil para un país tropical como Colombia. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejar moléculas que ellos están prohibiendo? Pero que aquí, en el laboratorio europeo, nos siguen vendiendo. Todavía falta mucha tela por cortar. ¿Quién va a pagar eso? Porque piden, pero el precio de los productos sigue siendo el mismo. Eso tiene que reflejarse en el valor de los productos. Por eso he llamado a la Unión Europea a que construyamos de manera conjunta ese programa.



DIANA KATHERINE RODRÍGUEZ TRIANA

Periodista Portafolio