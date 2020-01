¿En qué puede invertir su dinero este año?

Quienes apostaron por el mercado accionario el año pasado fueron grandes ganadores. En 2019, la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un buen desempeño y dejó a la mayoría de los accionistas una rentabilidad por encima del 24 por ciento, fortaleza que haría pensar a los futuros inversionistas que este 2020 el mercado de valores puede ser una buena opción.



No obstante, Diego Franco, presidente de Franco Group, compañía de inversión, advierte que las personas deben considerar ciertos parámetros de su entorno que antes de tomar la decisión sobre en qué invertir. Por ejemplo, se deben tener en cuenta aspectos como la edad de la persona, si es independiente, empleado, estudiante universitario, soltero, casado o si tiene personas a cargo.



“Es importante examinar ciertas variables y, frente a la liquidez que se pueda tener, establecer en qué invertir de acuerdo a su condición, porque no todas las oportunidades del mercado están dadas para todas las personas por los parámetros de riesgo y las necesidades de liquidez que cada familia puede tener”, asegura.



En ese sentido, afirma que en principio el mercado accionario sigue siendo un nicho importante, sin embargo, las personas que se inclinen en este tipo de inversiones deben ser selectivas porque quizás las ganancias no serán tan robustas como en el 2019.

“Siguen existiendo oportunidades, pero con activos muy puntuales. Una persona puede destinar una parte de su cartera, un 30% o 40% a acciones”, dice.



En esa línea, Jairo Julián Agudelo, Gerente de Investigaciones Económicas en Renta Variable del Grupo Bancolombia, indica que a pesar de que el 2019 fue un buen año en acciones, no es razonable esperar una rentabilidad similar en 2020. “Lo que sí es razonable es esperar que los activos que están rezagados del Colcap se recuperen y son los que deberían generar el valor”, precisa.



En lo que tiene que ver con finca raíz, Franco dice que el sector inmobiliario siempre genera oportunidades, las cuales, según dice, este año estarán principalmente concentradas en proyectos de estrato 1,2 y 3.



“Son zonas que son propensas a cualquier avance en temas de infraestructura y eso les impulsa. Además, el hecho de que estén en esos estratos les libera algunos impuestos como el de valorización”, añade.



Por su parte, Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli, especializada en créditos para pymes, comenta que cuando las personas piden créditos para invertir se debe hacer un ejercicio riguroso de cuánto cuesta endeudarse frente a la rentabilidad esperada.



“Los instrumentos de inversión más asociados a los CDT o el dólar no necesariamente van arrojar una rentabilidad que esté por encima del crédito que se está solicitando. La mejor inversión, si va a solicitar un crédito para ello, está en los activos operativos”, anota.



Así las cosas, señala que si la persona está creando empresa o que ya la tiene, lo mejor es invertir en la propia compañía. “Esa es una premisa básica financiera. Al final lo que le permite es tener un retorno superior al costo de endeudarse porque cuando se está tomando un activo fijo operativo es mucho más valioso”, explica.



Finalmente, Velasco dice que el sector servicios es el que está pidiendo más plata prestada, como en temas de tecnología, software, educación.