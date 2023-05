‘Diversificación debe ser el foco de las inversiones locales’

En medio de un escenario global de alta incertidumbre, los inversionistas buscan, cada vez más, mercados e inversiones seguras. A pesar de ello, un portafolio diversificado, así como un buen balance entre rendimientos e inversión puede ser la clave para salir bien librado ante nuevas turbulencias.



Gargi Chaudhuri, directora de iShares Investment Strategy para Américas de BlackRock, conversó con Portafolio sobre el tema, y compartió su visión sobre el manejo que pueden tener los inversionistas en esta coyuntura.



Ante el panorama de menor crecimiento y alta inflación, ¿cómo ve las posibilidades del mercado para seguir invirtiendo en diferentes sectores, especialmente en Colombia?



La inflación se ha convertido en un problema global. Es un problema que siempre ha estado presente en los mercados emergentes, que históricamente han enfrentado inflaciones más altas, pero en el último año y medio lo hemos visto también en mercados como Estados Unidos o Europa.



Las buenas noticias allí es que posiblemente ya pasamos el pico de inflación. Las malas noticias, sin embargo, es que no creemos que se regrese a los niveles prepandemia, especialmente en los mercados en desarrollo. Creemos que hay muchas razones estructurales, históricas, demográficas, tal vez incluso la transición climática, que van a contribuir a que la inflación se sitúe más cerca a 3% que 2%.



Lo segundo es que hay cada vez más dudas sobre si el crecimiento va a descender, si vemos una recesión en el panorama. Creo que el punto principal es que, la mayoría de bancos centrales no van a reducir sus tasa a 0%, por la inflación, pero eso implica también oportunidades interesantes para los inversionistas. Esto quiere decir que pueden ganar mayores rendimientos en sus portafolios. Con una economía que se está desacelerando, los inversionistas deben ubicarse en donde haya una mayor calidad del mercado de renta fija o mejores calificaciones.



Los mercados aún se están recuperando de la pandemia, ¿ve otro riesgo para las inversiones?



Lo único que los inversores deben tener muy en cuenta es que estuvimos en un período durante los últimos 20 a 30 años que llamamos ‘la gran moderación’, tanto de la inflación como de la volatilidad y el crecimiento. Los bancos centrales mantuvieron las tasas muy cerca a cero y fue la pandemia introdujo una alta volatilidad en el mercado. Pero incluso este año vimos recientemente una especie de temblor en el sistema bancario, con algunos bancos tanto en EE.UU. como en Europa experimentando dificultades.



Tenemos que reconocer que este período de baja volatilidad que experimentamos en las últimas dos décadas quizás esté llegando a su fin. Entonces, se necesita ser más ágil, más táctico, no puede simplemente establecer una estrategia y olvidarse de ella. Creo que lo principal que necesitan los inversionistas es ser muy ágiles y consientes de la liquidez, sin importar el tipo de inversiones que manejen.



Pero en Colombia la inflación y las tasas siguen altas, ¿nos hace esto un mercado menos atractivo?



Creo que cuando cualquier inversionista invierte en cualquier país, debe pensar en la disponibilidad de rendimiento en ese país y luego en los riesgos. Es simplemente pensar si ese rendimiento que se está obteniendo y también la cantidad de riesgo que está tomando en un área particular, ya sea en Colombia, en los Estados Unidos, o donde sea, se compensa. Los inversionistas tienen que tomar esa decisión en relación a sus expectativas.



¿Cómo puede Colombia lograr más interés de los inversionistas?



Si usted es un inversionista en Colombia o en cualquier otro lugar, primero que nada, le diría que sea muy consciente de la increíble cantidad de posibles rendimientos que hay en el mundo en este momento.



Entonces, incluso si observa los mercados en desarrollo, si le encantan, pregúntese por ejemplo, por cómo está el panorama ahora que los bancos centrales han aumentado las tasas. Creo que eso es algo que todos los inversores deben tener en cuenta al crear una cartera equilibrada, lo que me lleva a un segundo punto, que es la importancia de construir un portafolio diverso.



Hay que ser consciente de todos los riesgos, ya sean políticos o de otra naturaleza que se hayan generado por cambios o reformas estructurales. Cuando se tiene una cartera diversificada se puede mirar hacia los mercados emergentes de manera más amplia, mirar áreas del mundo donde se pueden obtener ingresos. Creo que los inversionistas colombianos deben enfocarse en la diversificación, para asegurarse de que no estén demasiado enfocados en ninguna área del mercado en específico y para aprovechar los rendimientos que están disponibles en los mercados de renta fija.



¿Cómo se puede manejar la volatilidad de la tasa de cambio con una moneda como el peso colombiano?



Cuando Estados Unidos estaba aumentando las tasas de interés el año pasado, y se incrementaron 475 puntos básicos en menos de un año, ese fue un gran impulsor no solo de los bonos y las acciones, sino que también de la fortaleza del dólar estadounidense. Ahora, en nuestra opinión, la FED ha terminado prácticamente con sus ciclos de aumento de tasas, y eso quiere decir que muy seguramente a futuro ese gran impulso en el dólar pierda algo de fuerza.



La fortaleza del dólar obviamente impactó a Colombia, pero probablemente veremos un entorno mucho más amplio o más débil de aquí en adelante, y esa es otra razón por la que creemos que los mercados emergentes cobran mucho sentido en el portafolio de los inversionistas, tanto en renta fija en moneda local como en las acciones en los mercados emergentes.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio