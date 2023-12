La inversión espera señales claras para volver a repuntar

Las cuentas y resultados para este 2023, a falta de 24 días para que se acabe, dejan claro que la desaceleración económica que tanto se pregonó, incluso desde al año pasado, finalmente está generando los estragos que se esperaban.



Prueba de esto se aprecia en un PIB en terreno negativo (-0,3%), algo que no se veía -sin contar la pandemia- desde 1999 y un mercado laboral que genera cada vez menos puestos de trabajo, según las cuentas de octubre, y pese a que cayó al 9,2 % en su serie original, los datos desestacionalizados muestran dos meses seguidos al alza.



Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia, a esto se debe sumar que en 2023, “el gasto de los hogares en bienes se deterioró notablemente y, en cambio, el consumo de servicios continuó mostrando crecimientos positivos, aunque más acotados que en 2022”.



Al buscar entre las causas de esta contracción económica, hay una que llama la atención de analistas y expertos. Se trata de la Formación Bruta de Capital o inversión, que para el tercer trimestre de este año se contrajo un -11%, manteniendo la racha del período abril-junio, cuando disminuyó también un -7,8%.

Sin bien, las inversiones que se están realizando desde el Gobierno Nacional para frenar esta caída han permitido que los resultados no sean peores, con el paso del tiempo se ven cada vez más insuficientes, puesto que no logran abarcar las necesidades del país.



Con esto, mientras algunos proyectan que Colombia, pese a su resiliencia, terminará el 2023 con la peor tasa de crecimiento de los últimos 15 años, una de las preguntas que surge en el panorama es qué hacer para generar una mayor inversión privada, que reactive la economía.



Para Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, es necesario empezar por entender que la posición del país ante el mundo no es la mejor y que hay que trabajar, por ejemplo, en mejorar la calificación ante las calificadoras de riesgo.

“El primer problema es el siguiente: nuestra prima del riesgo país está muy alta, está mucho más alta de lo que corresponde a nuestro actual nivel de calificación. Nosotros somos BB+ y estamos transando como si fuéramos BB menos, dos peldaños por debajo. O sea, estamos pagando las primas más altas que las de Brasil y eso afecta”, explicó.



Acabar con los anuncios que promuevan la inestabilidad y dar un parte de tranquilidad a los inversionistas frente al futuro de las finanzas del Estado; es otro elemento clave para elevar la confianza y atraer nuevos capitales.



“Yo creo que hay que asegurarle a los mercados un nivel de tranquilidad sobre la senda de consolidación y eso pasa por, no sólo dar buenos resultados al mercado, en relación de temas como el déficit, sino que la proyección hacia adelante es clara y contundente: aquí no hay espacio para cambiar la regla fiscal”, agregó Cárdenas.

Dinero colombiano iStock

Un reciente informe del BBVA Research advierte que la recuperación del consumo privado de bienes y el mantenimiento de cifras positivas en las exportaciones llevarán a un buen comportamiento de los sectores relacionados con la producción y la distribución de bienes (industria, comercio, transporte) e impulsarán el desempeño de la inversión privada en maquinaria desde el segundo semestre del próximo año.



El economista y analista de mercados, Gregorio Gandini, sostuvo que además del gasto fiscal, Colombia debe mostrar estabilidad en términos de impuestos, bajar el tono de declaraciones e impulsar su imagen como un país estable en materia económica.



“Adicionalmente, mostrar acciones concretas en materia económica orientadas a apoyar las empresas y mejorar el crecimiento económico y buscar mayor sinergia y participación público privada en proyectos como las concesiones de infraestructura”, resaltó.

Frente a qué hacer para recuperar la confianza inversionista, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, señaló que “debería haber unos mensajes claros de certidumbre por parte del Gobierno Nacional en política pública, mensajes claros para esas inversiones, por ejemplo, incrementar los peajes, no podemos seguir manteniendo el no incremento de peajes, hay que avanzar también a enviar mensajes claros respecto de los impactos que van a tener las reformas”.



Para este economista es importante “no caer en propuestas filosóficas como esas de modificar regla fiscal, cambiar las funciones del banco central, intervenir el mercado de divisas a través de algún tipo de control, todo ese tipo de mensajes no envían mensajes de certidumbre”, entendiendo que la inversión también llega desde los privados.



Portafolio también habló con Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú, quien señaló que un escenario de un crecimiento mucho más sólido en el largo plazo también contribuye a la recuperación de la confianza inversionista, pero que para lograr eso, hay que reducir las trabas de la burocracia.

“Hay que atraer inversión extranjera directa, Colombia tiene algunas ventajas, muy buenos niveles en términos de consumo, también una ubicación geográfica bastante competitiva frente a otros países y también una distribución en diferentes regiones donde no sólo la capital es importante, sino que tenemos otras regiones y ciudades clave”, explicó. Añadió que se debe controlar la inflación, otro factor clave para mejorar la confianza.

Inversión iStock

Sectores clave para reactivar con inversión

Según el más reciente reporte del Dane en materia de crecimiento económico, los sectores de más golpeados fueron Industrias manufactureras, con una contracción del -6,2% y una contribución de -0,8 puntos porcentuales al PIB, seguida por Construcción, que cayó un -8,0% y tuvo un aporte de -0,4 puntos porcentuales. En tercer lugar, la caída más fuerte fue para el comercio, que retrocedió -3,5% y tuvo un aporte de -0,7 puntos.



Los analistas consultados por este medio coinciden en que se puede empezar por mejorar la confianza allí, apoyándose en los programas del Gobierno.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio