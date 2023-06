En cinco años, más de 45% de las mineras reducirán su operación

En la más reciente versión de la Brújula Minera, elaborada por Jaime Arteaga & Asociados y la Asociación Colombiana de Minería, revela que 46% de las mineras reducirá su operación en los próximos cinco años.



(Vea: Estas son las cuatro mineras que están frenando su exploración).

Este es el máximo nivel que se ha visto desde que se hace la medición, mostrando un marcado pesimismo en el sector. De hecho, de un año a otro el dato incrementó en 34 puntos porcentuales, puesto que en 2022 era de 12% de los directivos consideraban una reducción, mientras que 51% proyectaba una expansión.



Las encuestas realizadas a 267 directivos entre febrero y abril de este año revelan una fuerte caída en el optimismo del sector frente a los años venideros, puesto que la proyección de expansión cayó de 51% en 2022 a solo 16% para su visión de mediano plazo en 2023, teniendo en cuenta las condiciones actuales.



En este caso, el sector minero se enfrenta a una mayor carga tributaria que fue aprobada este año. Particularmente, la minería de carbón se vio afectada por una sobretasa de renta acorde a la situación de precios para ese año.



No obstante, para todo el sector rige la no deducibilidad de regalías, que incrementa de forma importante la base gravable de las compañías.



De hecho, la Asociación Colombiana de Minería había alertado en el pasado por las consecuencias que esto podría traer para la inversión en el país, puesto que se hacía menos rentable la operación en comparación con otras naciones cercanas.



A los directivos se les consultó sobre los principales motivos para reducir operación, a lo que 34% de los encuestados señalaron que era la falta de apoyo del Gobierno y un 23% a una falta de estabilidad jurídica.



Las autoridades encuestadas también muestran una percepción similar con respecto a lo que pasará en el próximo lustro. De acuerdo con los funcionarios, 57% de las mineras van a contraerse, mientras que un 26% se mantendrá igual.



(Vea: El Carbón representó el 64% de las ventas externas mineras).



Con respecto a los motivos de esta disminución en el tamaño de las operaciones, coinciden con los directivos en que la falta de apoyo gubernamental es el principal factor, puesto que es 31% de las opiniones. Sin embargo, el segundo motivo que apuntaron fue el rechazo de las comunidades hacia la minería, que fue 15% de las opiniones.



Ahora bien, el estudio de la firma Jaime Arteaga & Asociados revela una ligera caída de un punto porcentual en la percepción de los municipios mineros con respecto a que la minería es positiva para el país.



Los resultados demuestran que 73% de los encuestados, pertenecientes a estas zonas consideran que es positivo.



Por su parte, en los municipios no mineros, 69% también lo consideró positivo.

Además de esto, la perspectiva sobre el impacto en desarrollo que la actividad minera tiene en las regiones tuvo un alza en ambos. En el caso de los municipios mineros, pasó de 80% a 82%, mientras que en aquellos donde no se desarrolla esta actividad pasó de 71% el acuerdo con su impacto positivo a 77%.



De hecho, en ambos casos, más de la mitad considera que la economía regional empeoraría si las mineras se va.



(Vea: Cuatro mineras de oro y cobre han frenado sus operaciones en el país).





Código minero

Una de las discusiones sectoriales más relevantes para el sector que se está dando actualmente es la Ley Minera, que reemplazó la idea inicial de reformar el Código Minero.



Al respecto, la firma preguntó tanto a directivos como a funcionarios cuáles deberían ser las prioridades abordadas en esta nueva reglamentación que se está elaborando.



Los directivos consideraron que el control y seguimiento a la extracción ilícita de minerales era el punto más relevante, al tener 88% de la aprobación.



Es seguido por la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala con 76% de las opiniones y el incluir instrumentos ambientales diferenciales por tipo de minería y escala de explotación con 63%.



Esto varía un poco al revisar las opiniones de las autoridades. En primer lugar, consideran un 88% que la primera prioridad es la regulación de cierre y abandono minero, seguido en 86% por la formalización de minería artesanal y de pequeña escala y en tercer lugar también con 87% el control y seguimiento a la extracción ilícita de minerales.



Directivos y autoridades consideraron que la prohibición de la minería a cielo abierto debería ser la última prioridad .



(Vea: Reportan nuevos ataques en Mina Buriticá: esto es lo que se sabe).

Menos personas quieren que se prohíba la minería

El estudio llevado a cabo por Jaime Arteaga & Asociados para la Asociación Colombiana de Minería (ACM) reveló una caída en las opiniones con respecto a si se debería prohibir el desarrollo de esta actividad en el territorio nacional.



De acuerdo con el análisis, en los municipios no mineros cayó cuatro puntos porcentuales llegando a 26% el número de habitantes que considera que no se debería seguir realizando, mientras que en los municipios mineros, esta opinión se ubicó en 23% de los pobladores, con una caída de un punto porcentual.



Sin embargo, al consultarles a las personas en municipios mineros sobre si se debería restringir la actividad, hubo un ligero incremento, que llevó a 35% de las personas a estar de acuerdo con este punto. Por su parte, en el caso de los municipios en los que no se llevan a cabo actividades de este tipo, 40% de los encuestados señalaron que se debería prohibir allí.



(Vea: Exportación de minerales en primer trimestre es la más alta en 14 años).



PORTAFOLIO