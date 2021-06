Una ex Miss Colombia estaba promocionando inversiones no autorizadas

La Superintendencia Financiera, a través de la Resolución 0470 le ordenó a Tatiana Leonor Castro Abuchaibe la “suspensión inmediata” del ejercicio no autorizado consistente en la promoción y publicidad de productos y/o servicios de los brókers extranjeros Avatrade, Hot Forex, Fx Choice, Ic Markets Global y The Traders Domain, a través de redes sociales y página web, usando la marca Imperio.World, de la que señala ser su CEO.

También le pidió a Castro Abuchaibe, quien fue Señorita Colombia en 1994, retirar cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender “equivocadamente al público y a sus clientes, que se encuentra autorizada para promocionar los productos y/o servicios de los brókers extranjeros” mencionados a residentes colombianos para que realicen operaciones propias del mercado de valores, o de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que pretendan promover o publicitar servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes, sin tener autorización de la Superfinanciera.

Tatiana Leonor Castro Abuchaibe (centro) ganó el Reinado Nacional de la Belleza en 1994. Archivo EL TIEMPO

El organismo de vigilancia y regulación dice que contra la Resolución procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero, pero como se trata de una medida cautelar, dicho recurso no interrumpe su ejecutoriedad.



En la resolución la Superfinanciera dice que se determinó que se realizaban convocatorias para la realización de reuniones virtuales y se publicaban videos en las redes sociales de Imperio.World para buscar que las personas pudieran hacer operaciones con las firmas para operar en el mercado Forex (negociación de divisas), sin tener autorización para ello.



Consultada por Portafolio, Tatiana Castro Abuchaibe dijo que “yo no sabía eso” y aseguró no saber de qué le estaban hablando y que no conocía de una medida cautelar administrativa sobre su actividad.



La Superintendencia Financiera advierte que actualmente en el país “no hay ninguna plataforma o firma autorizada para operar o promocionar el mercado Forex”.



PORTAFOLIO