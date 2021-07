Finaktiva levanta US$8 millones con ronda de inversión y fondeo

Finaktiva, plataforma dedicada a servicios financieros digitales para emprendedores y pymes en Colombia, acaba de recaudar más de US $8 millones en equity y deuda para fortalecer los nuevos productos de su plataforma de servicios financieros digitales para emprendedores y pymes. El capital, también promete ser parte del inicio de operaciones que va tener la fintech en conjunto de Sura Asset Management para financiar a pymes de todo el país por un total de US $100 millones.





La firma administradora de fondos de inversión de impacto Acumen LatAm Impact Ventures (ALIVE), fue quien lideró la ronda puente de equity por más de US$3MM que contó además con la participación de Conny & Co AG, Trinity Capital, Invictum Capital, Andeo y destacados inversionistas locales.



Por otro lado, la fintech logró recibir una inversión por encima de los US $5 millones por fondos de deuda entre destacados jugadores como Yunus Social Business Fund, Bancoldex y grupos financieros locales.



Pablo Santos, CEO de Finaktiva, aseguró que los nuevos recursos le permitirán seguir avanzando en complementar su oferta de valor y llegar a ser una solución integral a las necesidades de financiación y liquidez de las empresas. De esta manera, un gran porcentaje de aquel fondo será destinado para sus nuevas verticales de factoring y confirming.



“Durante la pandemia generada por el COVID-19, los emprendimientos y pequeñas empresas sufrieron fuertes restricciones de liquidez y presentaron dificultades para recaudar sus cuentas por cobrar. Ante esta coyuntura y siguiendo nuestro roadmap de evolucionar de plataforma de lending a una suite de servicios financieros digitales, tomamos la decisión de construir una robusta solución de factoring y confirming para ofrecer liquidez sobre las cuentas por cobrar de las cadenas de valor de las empresas”, señaló Santos.



Y es que de acuerdo a las cifras más recientes del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge información de las 57 Cámaras de Comercio del país, entre enero y marzo de 2021 se crearon en Colombia, 96.431 empresas, 9,3% más que en el mismo periodo de 2020.



No obstante, para diferentes expertos, muchas de ellas “penden de un hilo” en parte por las dificultades al acceso de financiación para escalar sus ideas, las cargas tributarias y las barreras regulatorias que le cierran el paso a la tecnología y la innovación.



Teniendo en cuenta aquellas circunstancias por las que suelen pasar los emprendedores, desde hace años la empresa, se ha enfocado en financiar el crecimiento de las pymes con soluciones de crédito flexible a través de su plataforma de servicios financieros digitales. Y a la fecha, ha prestado servicios de financiación a más de 1.000 pymes de alto potencial y con enfoque multisectorial.



“Estamos muy orgullosos de asociarnos y de apoyar la labor catalizadora que realiza Finaktiva en el crecimiento de las empresas de alto impacto en toda Colombia. Un trabajo que es aún más relevante e impactante en el contexto actual, donde las PYMES han sido las más afectadas por la pandemia y donde el acceso a la financiación nunca ha sido tan importante para hacer parte de la reactivación económica”, señaló Santiago Álvarez, Socio Director de ALIVE.



En América Latina, las PYMES representan el 99,5% de las empresas y emplean al menos al 67% de la población activa de la región. Sin embargo, su acceso a la financiación es limitado, ya que solo representan el 12% del sistema crediticio total en la región.



“Somos conscientes de la fuerza impulsora del capital, por lo que queremos entregar de manera ágil y flexible el combustible más potente para que los emprendedores puedan conquistar el espacio en sus cohetes. Estamos muy felices de contar con el equipo de ALIVE, un socio maravilloso que comparte nuestra visión y que será un gran apoyo en la carrera por alcanzar nuestro propósito superior”, concluyó Santos.