‘Hoy, los fondos de inversión son la mejor opción’

La industria de los fondos de inversión colectiva (FIC) en Colombia ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años, gracias a la aparición de novedosas alternativas en los mercados financieros nacional e internacional y a la articulación de estos en opciones en las que las personas naturales y jurídicas pueden entrar a invertir.



Las firmas comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia y las compañías fiduciarias tienen abiertos en la actualidad 151 fondos en los que hay 2,2 millones de personas naturales y jurídicas a las que les administran portafolios por $87 billones, unos US$22.000 millones.



Hay diferentes tipos de opciones que están conformadas por papeles de renta fija, bursátiles, inmobiliarios, accionarios, divisas, opciones, así como otras alternativas en los mercados colombianos e internacionales.



Con el objetivo de potenciar la industria de los FIC y hacer visible desde una mirada técnica los resultados de la gestión del ecosistema de ahorro e inversión colombiano hacia las personas, mañana miércoles la firma LVA, en asocio con Portafolio, entregará por primera vez los premios Prixtar a los Fondos de Inversión Colectiva con mejor desempeño durante el año 2021.



Antonio Sala, CEO de la compañía chilena LVA, habla sobre estos reconocimientos a los FICs colombianos.



¿Qué hace LVA?



LVA es una empresa que nació en 2005 para desarrollar el mercado financiero y esto lo hace principalmente creando infraestructura, es decir que creamos servicios o plataformas que ayudan a la administradora de inversiones a cumplir mejor sus labores como por ejemplo fichas comerciales de los clientes, plataformas de inversión.

Además los ayudamos a tomar decisiones de inversión, distribuir los fondos y a entregar datos en nuestra posición de tercero independiente.



¿Y cómo es esa labor independiente?



En este tema entregamos transparencia al mercado con datos auditados por nosotros mismos. Nuestra área de más experticia es la deuda o renta fija, especialmente los bonos y los fondos mutuos y de inversión como los que ofrecen las fiduciarias en Colombia.



¿Manejan dinero?



No administramos recursos de terceros, nuestros clientes son los administradores del sistema financiero, como en Colombia son los corredores o las fiduciarias.

No entregamos servicios directamente a personas naturales. Sin embargo, mucha de la información que entregamos les ayuda a tomar decisiones sin ningún sesgo.



Hay situaciones paralelas en el mundo con altas inflaciones y aumentos de las tasas de interés. ¿Cómo es el caso chileno?



Como en todo el mundo, aunque particularmente en el caso chileno, con lo que pasó al permitir los retiros de parte del ahorro pensional de los afiliados a las administradoras. Además, el país se ha enfrentado a una alta inflación. La inflación anual a abril era de 10,5%. Algunos creen que este año podría estar cerca del 10%.



¿Hacen recomendaciones de inversión?



No damos opiniones. Mostramos la data pero no asesoramos, romperíamos nuestra imparcialidad. Además, un resultado hoy no implica que a futuro eso se va a repetir.



¿Qué los motivó a impulsar la iniciativa de los premios a los FICs en Colombia?



Comenzamos con el sistema de categorización SIFIC Colombia (Sistema de Categorización de Fondos de Inversión Colectiva de Asofiduciarias, Asobolsa y LVA Indices) que es hacer comparable los FICs para ver cuál es la mejor alternativa de inversión para la gente y lo que estamos haciendo desde hace cinco años es con la información de los FICs y por todas las categorías que entre sí tienen estrategias de inversión y riesgo y se pueden comparar.



Auditamos con información diaria que los fondos cumplan con las normas de riesgos y en cada una de estas categorías tengan la mejor rentabilidad, basada en riesgos.



¿A quiénes van a premiar en Colombia?



Los ganadores serán 24 fondos en 11 categorías.



¿Cómo están los FICs en Colombia?



Creemos que la industria de los FICs en Colombia tiene un buen nivel de competencia, desarrollado por los que toman las decisiones de inversión y por los que las usan para mostrar al público la ventaja frente a otras opciones de inversión como las acciones, etc.

Pero a veces los mercados dan malas sorpresas



Es normal que cuando hay alta incertidumbre o volatilidad la gente se refugie en las opciones que tienen menos riesgos. Ahora, lo que estamos premiando, y por eso los auditamos, son los fondos que dentro de cada categoría manejan distintos niveles de riesgos.



