'La protección a la inversión extranjera en Colombia puede mejorar'

Las inversiones de impacto —que año a año ganan relevancia mundial— son aquellas que más allá de evitar un daño en el planeta buscan mejorarlo. Incofin es un gestor de fondos belga especializado en este tipo de inversiones en mercados emergentes con más de 20 años experiencia, y que en Colombia maneja un portafolio de cerca de 50 millones de dólares en proyectos de inclusión financiera y agricultura sostenible.

Geert Peetermans, co-CEO de Incofin, estuvo esta semana en Colombia con los directivos del gestor de fondos belga para analizar oportunidades de inversión en la región. Portafolio conversó con él sobre la importancia de las inversiones de impacto, sus proyectos en el país y sus oportunidades de crecimiento.



Comencemos por lo básico. ¿Qué diferencia a las inversiones de impacto de las inversiones sostenibles?



En primer lugar, está la intención detrás de este tipo de inversiones. Las inversiones sostenibles buscan evitar cierto tipo de riesgos, mientras que las de impacto apuntan a obtener un beneficio, no solo de quien pone el dinero, sino también del receptor, es decir, de la comunidad donde está activa. Dicho de una manera más simplista: las inversiones sostenibles buscan no hacerle más daño al mundo pero no necesariamente mejorarlo, mientras que las de impacto sí tienen como meta contribuir a tener un mejor planeta.



¿Qué proyectos desarrollan en Colombia y dónde tienen presencia?



Tenemos presencia desde la costa norte hasta el sur del país, pasando por la zona central. Estamos en dos sectores: inclusión financiera y agricultura sostenible.

Como inversores de impacto disponemos de tres productos: participación en capital de riesgo, instrumentos financieros como deuda y asistencia técnica. En Colombia hemos utilizado los tres.

¿Cómo ven el panorama de la inclusión financiera en Colombia?



Hay mucho progreso, existe una población cada vez más incluida, sin embargo, la brecha sigue siendo un desafío. Hay todavía muchas comunidades que no tienen acceso a productos financieros o si lo hay, tienen acceso a malos productos financieros. Entonces está el tema de la accesibilidad y el de la calidad de los productos, por eso existen instituciones enfocadas en reducir esas brechas y nuestro rol es apoyarlas.



También vemos que hay mucho interés en temas como el de la equidad de género en la inclusión financiera y justamente nosotros disponemos de productos dirigidos a esta necesidad.



Pasemos ahora a la agricultura sostenible. La volatilidad de los precios y el alza de los costos logísticos son obstáculos por superar. ¿Cómo lo ven?

Definitivamente agrega capas de riesgos adicionales. Sin embargo, lo que hemos visto es que muchas de las entidades que apoyamos financieramente, tienen una importante trayectoria y han sorteado varios ciclos de crisis. Es importante estar en los buenos momentos, así como en los más difíciles: la constancia es la que hace que uno realmente pueda hacer la diferencia.



Ahora, los momentos de crisis siempre revelan debilidades en prácticas, y acá en Colombia hemos encontrado que las regulaciones que se aplican en la economía solidaria y que facilitan la actuación a los inversionistas internacionales son complicadas. Hay ciertas debilidades en la regulación que necesitan atenderse. Hemos hablado con las autoridades colombianas y están conscientes de que hay cosas por mejorar.

¿En algún punto en particular?



El tema de la protección a la inversión extranjera, en el segmento de la economía solidaria, es todavía un camino que las autoridades tienen que mejorar para poder atraer más capital. La voluntad del capital extranjero de venir a Colombia está y hay un interés muy fuerte por este país, sin embargo, observamos que en cuanto a la protección a esa inversión, en particular en la economía solidaria, todavía hay un camino por recorrer.



¿Cómo ven el panorama de inversión extranjera ante los diferentes anuncios de reformas hechos por el Gobierno?



Yo creo que lo que más daño hace es la incertidumbre de no saber cuáles van a ser en sí las reformas, eso podría generar cierta pauta de espera en entender mejor qué es lo que va a plantear el Gobierno. Lo que sí vemos es que cualquiera sea la decisión, hay un interés claro por la inclusión, y en ese sentido nos llama la atención, porque en nuestro ADN está el trabajar en inversiones con inclusión.

¿Cómo lograr entonces que las inversiones de impacto aumenten en Colombia?



Para que el sector de la inversión de impacto tenga impacto —valga la redundancia— es fundamental que tenga escala, es decir, que tenga tamaño, porque si no se mantiene en un nicho, y la idea es que si queremos transformar el mundo es necesario que llegue a una escala mayor.



Hemos visto que en Colombia ya se presentan las primeras iniciativas empíricas de fondos de impacto, pero esto requiere de mucha más escala. Nosotros queremos hacer nuestro aporte, justamente tratando de combinar inversionistas internacionales con los locales en iniciativas comunes.



Y esa es una labor de varios grupos de interés. Obviamente los dueños del capital tienen que interesarse en eso, los gestores de fondos y también el Estado, para facilitar que este sector pueda escalar. Para eso deben poner reglas de juego que permitan alcanzarlo.



En definitiva, ¿es posible lograr rentabilidad, inclusión, protección de la biodiversidad y resiliencia climática en una misma estrategia de inversión?



Esa es la naturaleza de un inversor de impacto que trata de obtener resultados tanto financieros como de impacto. Los proveedores de capital no son de caridad, ellos tienen un interés financiero, en combinación con otros objetivos, y en ese sentido sí, seleccionamos nuestras inversiones siempre con base en que cumplan esos dos objetivos.

