Incertidumbre que se ha creado está pesando en los inversores, dice Garrigues

Jaime Iglesias, socio de Garrigues y responsable de la oficina de asuntos legales en Colombia de esta compañía española, dice que el país puede dar un salto hacia adelante invirtiendo más en educación e infraestructura.



¿Por qué Garrigues se fijó en Colombia?



La firma nació en España hace más de 80 años y la llegada a Latinoamérica y en particular a Colombia tiene que ver con el movimiento de la inversión española. Abrimos la firma desde cero e iniciamos en 2013.

¿Cuál fue el objetivo que se marcó al inicio?

Queremos ser firma líder en Latinoamérica, independientemente de si somos el número 1 o el 2 en cada una de las jurisdicciones. Debemos ser percibidos como una referencia. Hoy en día somos vistos como una fuerza regional. No hay tantas firmas con la presencia que tiene Garrigues en Latinoamérica.

¿En cuántos países?

En el mundo en 12 países en 4 continentes. En la región en México, Colombia, Chile y Perú.

¿Y Brasil no?

Al comienzo sí, pero Brasil no permite la competencia de firmas extranjeras en el sector jurídico. Tuvimos presencia como asesores en derecho extranjero, pero no podíamos competir con las firmas brasileñas en derecho local, como en Colombia, Chile, Perú y México. Fuimos el último de los despachos españoles que aguantó en Brasil y es una pena, porque con la dimensión del país tendría todo el sentido.

¿Cómo funcionan en Colombia?

Todos somos socios por igual, no hay diferenciación. No trabajamos con esquemas de franquicias o prestamos el nombre en un país. Cuando digo que empezamos de cero es que en el caso de Colombia realmente fuimos contratando abogados socios y adquiriendo pequeñas firmas hasta conformar lo que somos.



Queremos que los estándares sean iguales. La filosofía de trabajo, la cultura. Somos una firma medio largo placista. Nuestros proyectos son a largo plazo.

Jaime Iglesias, socio de Garrigues y responsable de la oficina en Colombia. Cortesía

¿Cuántas personas componen Garrigues?

Somos 80 personas, de los cuales, abogados debemos ser unos 65. La operación está en Bogotá, pero viajamos mucho al resto de la geografía nacional.

¿Cuáles son las prácticas que tienen en Colombia?

Somos una firma full service. Practicamos, salvo rarísima excepción, todas las áreas del derecho corporativas y somos clientes fundamentalmente de empresas.



Somos una firma muy equilibrada, sin una preponderancia en particular. Creamos departamentos fuertes, autónomos que no dependan unos de otros, fomentando la venta cruzada y trabajo en conjunto.

¿En cuáles áreas han tenido mayor resonancia?

En el bancario y financiero. Las fintech cuando vienen a este mercado, piensan en Garrigues. Un porcentaje altísimo de las fintech vienen a nosotros.

¿Por qué?

Porque tenemos un equipo muy bueno, liderado por el exsuperintendente Financiero, Roberto Borrás. Estas compañías quieren la tranquilidad de saber que van a contar con el mejor asesoramiento en su entrada en el mercado.



Otra de las áreas muy destacadas es infraestructura. Hemos estructurado la Línea uno del Metro de Bogotá y ahora la línea dos, contratos extremadamente significativos para Bogotá y además en el área de Derecho Público y Competencia que lidera el exsuperintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle.

Con presencia en Chile, Perú y Colombia, ¿ cómo ve la integración de las bolsas de los países?

Conocemos bien el proceso y no puedo decir mucho más que esto, pero realmente eso es una muestra más de lo que está ocurriendo.

¿Desde Europa, cómo perciben a Latinoamérica?

A Latinoamérica se la percibe como una región o un bloque. Ellos no distinguen las diferencias aunque dentro de un mismo país como Colombia, son notables.

¿Cómo ven la seguridad jurídica en el país?

No percibo un problema de seguridad jurídica en Colombia. El cambio que Colombia ha hecho en los últimos 15 o 20 años es significativo en pro de la institucionalidad. Hay otro tema importante y es que se respeten las reglas del juego y que estas tengan cierto grado de estabilidad. Eso es importante para la inversión. Probablemente en los últimos meses se ha creado cierta incertidumbre, que no es lo mejor para la inversión. Esa es una de las cuestiones que está pesando en el inversor. Mientras no haya mayor certidumbre se frena un poco la inversión.

¿Qué le falta a Colombia para dar un salto de calidad?

El déficit en Colombia probablemente sea el relativo a educación e infraestructura.



Probablemente, cuanto más se apueste por la educación y la infraestructura, más rápido será el proceso para achicar la brecha con otros países.

