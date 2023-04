Inversión extranjera repuntó un 25 % en el primer trimestre

Durante el primer trimestre del año Colombia contabilizó recursos por US$2.852 millones en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representa un incremento del 25,3% frente al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra ascendió a US$2.276 millones.



De acuerdo con las cifras de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, en el tercer mes del año la IED registrada fue de US$878 millones, superior en 26% al mismo mes del año pasado.



De todas maneras, aunque hay unas cifras de crecimiento anual, el dato para el mes de marzo marcó una ligera caída frente a los dos primeros meses de este año, pues en enero la cifra de IED fue de US$1.048 millones mientras que para febrero fue de US$926 millones.



Analizando las cifras desagregadas que presentó el Banco de la República, se puede observar que la del tercer mes es la más baja en materia de IED desde octubre de 2022 cuando se contabilizaron US$1.024 millones.



Y hablando en términos mensuales, de febrero a marzo se presentó una disminución del 5,5% en la IED.



Aún así, de acuerdo con las cifras del banco central colombiano, la cifra de Inversión Extranjera Directa de marzo pasado (US$878 millones), es la más alta registrada para un mes de marzo desde 2015.



Hay que recordar que de acuerdo con las estadísticas que consolida el Banco de la República, en el primer bimestre del año la IED en Colombia creció el 24% frente al mismo lapso de 2022.



Por sectores, en el caso del petróleo y la minería, en el tercer mes de este año se presenta un saldo favorable de US$708 millones, lo que representa un aumento del 15,5% en comparación con lo registrado en febrero pasado, cuando la cifra ascendió a US$613 millones.

De otra parte, como se puede ver con las cifras contabilizadas por el Banco de la República, en los tres primeros meses de este año se contabilizan US$2.215 millones, solamente por sector de petróleo y minería frente a los US$1.659 millones de hace un año.



En el caso del rubro de otros sectores, en el tercer mes de este año se menciona una Inversión Extranjera Directa por US$170 millones, lo que representó una fuerte caída del 45% frente a los US$313 millones reportados en febrero de este año, según las cifras del Emisor colombiano.



Aunque no lo compensa, pero durante los tres primeros meses de este año ingresaron por concepto de otros sectores económicos un total de US$637 millones, con un ligero incremento de frente a los US$616 millones de un año antes.

La inversión en títulos colombianos

Así mismo, en marzo de este año, en el caso de la inversión extranjera destinada a portafolio (es decir los títulos de renta fija y renta variable como acciones) en Colombia salieron US$668 millones.



Se trata del segundo mes consecutivo de egreso de capitales, tomando en cuenta que en febrero salieron US$779 millones, dicen las cifras.



En cuanto al primer trimestre del año, el Banco de la República consolidó cifras que muestran que ingresaron US$786 millones en enero, pero salieron US$1.447 millones entre febrero y marzo.



Finalmente, la inversión colombiana reportada en el exterior a marzo pasado sumó US$555 millones, frente a los US$602 millones que se presentaron en el mismo lapso de 2022, según las cifras del Banco de la República.

Petróleo y minería

Los recursos por IED son nuevos y “eso explica un poco la caída que ha presentado el precio del dólar en los últimos meses”, dijo Arnoldo Casas, director de inversiones de Credicorp Capital.



Consideró que inversión que se contabilizó en el primer trimestre es algo que venia desde varios meses antes. Aseguró que en los próximos años cambiaría la composición de la IED, mientras vengan reformas y desestímulo a la actividad petrolera y aumente la inversión en energías renovables.

