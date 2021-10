Inversión extranjera directa cae al cierre de septiembre

Archivo particular

Al cierre del tercer trimestre del año la inversión extranjera directa (IED) en Colombia cayó 3,67 % a US$5.195 millones frente al mismo periodo del 2020, cuando ese indicador cerró en US$5.393 millones, de acuerdo con las cifras de la Balanza Cambiaria del Banco de la República.



Sin embargo, al mirar las cifras de la inversión extranjera en petróleo y minería a septiembre se observa un incremento del 9,86 % a US$3.396 millones, frente a los US$3.091 millones de hace un año.



Por su parte, la inversión diferente a petróleo y minería disminuyó 21,8 % y se ubicó en US$1.799 millones al cierre de septiembre de 2021. Con corte a la misma fecha de 2020 el monto en ese rubro fue de US$2.302 millones.



Hay que recordar que durante el 2020, ingresaron a Colombia US$6.788 millones por concepto de IED.



De acuerdo con los registros del Banco de la República, en septiembre pasado llegaron por IED a Colombia US$663 millones, el segundo monto más alto del año, después de julio, cuando la cifra ascendió a US$680 millones. Además, han sido los únicos dos meses del año en los que el indicador sobrepasa los US$600 millones.



Por su parte, en materia de inversión en petróleo y minería, en septiembre se presentó una cifra de US$378 millones, el cuarto registro mas alto del año.



En julio, según las cifras del Banco de la República, se presentó la mayor entrada de IED en el sector mineroenergético con US$443 millones.



Inversión afuera, negativa



De otro lado, la inversión colombiana en el exterior al cierre del tercer trimestre del año registra una cifra negativa por US$954 millones, menor a la consolidada un año atrás, cuando esta era negativa pero en US$1.733 millones.



Solamente en marzo, abril y julio se presentaron cifras positivas de colombianos invirtiendo afuera, aunque en montos que no superaban los US$21 millones.

De acuerdo con la Balanza Cambiaria del Banco de la República, al cierre de septiembre la Inversión Extranjera de Portafolio mostró un saldo neto de recursos del país por US$1.464 millones,



La cifra representa un fuerte contraste con el cierre del tercer trimestre del 2020, cuando la cifra era negativa, es decir una salida de capitales neta por US$482 millones, establece el Banco de la República.



Aunque en los primeros nueve meses del año la cifra es positiva en el total, en septiembre se presentó una salida de capital extranjero de portafolio por US$607 millones.



En abril se presentó la mayor entrada de capitales de portafolio a Colombia con US$1.114 millones, según el Emisor y fue seguida por agosto cuando entraron US$831 millones.



Durante el 2020 se presentó una entrada neta de capitales a portafolios al país por US$692 millones.



Para Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, lo que está pasando con la IED es que apenas nos estamos recuperando del golpe fuerte después de la pandemia y los negocios se están reactivando.



“Se ve IED en hidrocarburos y la parte extractiva. Esto va un poco más lento de lo que pensamos especialmente en inversión de obras civiles por cuenta del aumento de costos grande pues los commodities (materias primas) que intervienen en eso, como el hierro y el acero, siguen caros”.



Dice que otra cosa que preocupa un poco es que el déficit en cuenta corriente se está financiando con la deuda del gobierno o las monetizaciones por la venta de ISA y eso no es sostenible. También con inversión de portafolio que no necesariamente es sostenible.