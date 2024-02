JP Morgan reporta movimiento de 'traders' en el mercado de criptomonedas

Los inversores minoristas están volviendo en masa al mercado de criptomonedas después de una pausa en enero, lo que parece estar detrás del repunte de las criptomonedas populares, incluyendo Bitcoin y Ether, a máximos de varios años, según los estrategas de JPMorgan Chase & Co.

Los flujos de Bitcoin en cadena desde carteras pequeñas, utilizadas como proxy para los traders minoristas, han superado con creces a los de los inversores institucionales, después de ajustar los flujos hacia nuevos fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, informó el equipo liderado por Nikolaos Panigirtzoglou.

Criptomonedas Cortesía - CryptoMarket

Con el activo digital más grande encaminado hacia seis meses de ganancias, es probable que los inversores estén mirando hacia adelante hacia varios desarrollos críticos en el espacio.

Las recomendaciones de expertos para revivir la economía en Colombia

"El resurgimiento del impulso minorista en febrero quizás refleje la anticipación de tres catalizadores principales de las criptomonedas en los próximos meses: el evento de halving de Bitcoin, la próxima actualización importante de la red Ethereum y la perspectiva de aprobación de fondos cotizados en bolsa de Ethereum por la SEC en mayo", escribieron los estrategas del banco.

JP Morgan. AFP

Estos expertos agregaron que "creemos que los primeros dos catalizadores están en gran medida ya descontados, mientras que para el tercero solo vemos una probabilidad del 50%".

Por más mezcla de etanol, precio de la gasolina en Colombia aumentó otros $97

Los flujos hacia los nuevos fondos de Bitcoin aprobados se ajustaron, ya que las carteras institucionales grandes de lo contrario aparecerían más grandes de lo que realmente son, ya que contienen fondos de traders minoristas que han comprado recientemente los nuevos fondos, señaló el informe.

Última gran alza de tasas de la Fed será en septiembre: JP Morgan iStock

Las inversiones minoristas aumentadas de febrero parecen ser parte de una tendencia más amplia. Informes recientes de Block Inc., PayPal Holdings Inc. y Robinhood Markets Inc. mostraron compras netas positivas de Bitcoin por parte de los clientes en el cuarto trimestre de 2023, una mejora significativa respecto a las ventas negativas del tercer trimestre, dijeron los estrategas.

El 5G llega a Colombia: cómo será su comercialización en el país

Mientras tanto, las ganancias en la bolsa de criptomonedas más grande de EE. UU., Coinbase Global Inc., mostraron el volumen de negociación de Bitcoin trimestral más alto en dos años. Los tokens de IA y memes en el mercado de criptomonedas, activos populares entre los traders minoristas, también han visto inversiones notables en las últimas semanas, capturando una parte mayor de la capitalización total del mercado de criptomonedas.

BLOOMBERG