Por qué se está percibiendo como 'menos riesgoso' invertir en Colombia

El banco inglés Barclays emitió, hace unos días, un reporte en el que recomienda aumentar inversiones en los activos financieros de Colombia, al tiempo que reconoce los problemas que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro por el escándalo de las interceptaciones telefónicas y la tensión desatada por las reformas.



(Vea: La empresa que facilita el acceso al mercado inmobiliario en EE. UU.).

Aunque puede parecer raro que en medio de la crisis del Gobierno se recomiende invertir en el país, Barclays aseguró que: "El mercado repuntó debido al escándalo de las escuchas telefónicas, ya que fue percibido como una clara indicación y una aceleración de su debilitamiento político".



Para el banco, depende de dos eventos la reducción de la percepción de riesgo. Primero, de los avances que se hagan en el Congreso con respecto a las reformas; y segundo, de los resultados de las elecciones regionales de octubre de 2023 en las que se escogerán a los nuevos alcaldes y gobernadores.



La compañía resalta: "La incertidumbre sobre la ruta que podría seguir el presidente Petro sigue siendo elevada. El ruido puede que no desaparezca, pero todo apunta a que no se darán cambios radicales al modelo económico colombiano".



(Vea: Las razones para la caída del dólar al nivel de julio de 2022).



La firma sostiene que: "La no aprobación de las reformas confirmaría una menor probabilidad de cambios radicales en el modelo económico".



"La brecha de percepción de riesgos parece deberse principalmente a los riesgos políticos, y en ese sentido, los próximos eventos políticos podrían ser críticos para cambiar esas percepciones y garantizar el respaldo financiero", cerró Barclays.



(Vea: Gremio de exportadores: 'anuncios de Gobierno afectarían la inversión').



Por su parte Bank Of America, en un informe que también compartió hace algunos días, dijo que "las reformas estructurales progresistas propuestas por la administración de Petro se están suavizando sustancialmente. Esto debería traer alivio a los mercados una vez que los inversionistas sean plenamente conscientes de los cambios”.



Y advirtió que en general las reformas del gobierno Petro son muy complejas y que, aunque pueden generar efectos positivos, no se descarta que desestabilicen la economía nacional.



PORTAFOLIO