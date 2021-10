Invertir en Venezuela: ¿qué tan fácil o complejo es hacerlo?

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela pasan por un principio de acercamiento comercial con el acontecer en la frontera entre Norte de Santander y Táchira. Esta coyuntura fue aprovechada por Nicolás Maduro, gobernante del vecino país, para lanzar una invitación al empresariado colombiano para volver a invertir en el país.



“Bienvenidos, colombianos y colombianas venid a mí, venid a nosotros con vuestras inversiones, vengan con sus inversiones, aquí está México, produciendo, trabajando; aquí está Brasil invirtiendo”, dijo Maduro.



Sin embargo, esta invitación es vista con recelo por parte del empresariado colombiano, toda vez que la seguridad jurídica es el principal escollo.



“Es una invitación muy compleja porque las condiciones de Venezuela de garantías jurídicas no están establecidas y en consecuencia, la inversión tiene relación directa con la seguridad jurídica y con el grado de inversión. Con una pobreza en más del 90% según la UCAB, Venezuela es un país que tiene unas condiciones muy complejas para la inversión”, dijo Julián Domínguez, presidente de Confecámaras a Portafolio.



Por su parte Darío Germán Umaña, director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana (CCV) también alertó sobre el marco legal del país vecino.



“A Venezuela volverán las inversiones, por lo menos desde nuestro país, cuando haya una seguridad jurídica y para ello se requieren acuerdos importantes, como tribunales de arbitramento, así como acuerdos de doble tributación (...) Independientemente de cualquier cosa, Venezuela tiene un futuro maravilloso que aún no se sabe cuando llegará; es atractivo para las inversiones pero para que lleguen tiene que existir seguridad jurídica, muy importante para nosotros”, expuso Umaña.



Raúl Ávila, consultor empresarial, señaló que el entorno venezolano para un inversor colombiano “es muy difícil”.



“Con altas tasas de desempleo y bajo nivel de ingreso, pensar en hacer inversiones en este momento es sumamente riesgoso de que no pueda haber un respeto al derecho de propiedad”, dijo.



Además agregó que “el riesgo se eleva de cara en pensar en mantener las inversiones y generar condiciones de expansión”, apuntó Ávila.



De acuerdo con datos de la CCV, en su momento la deuda venezolana con Colombia alcanzó los US$1.300 de los cuales ya US$1.000 fueron cancelados.



El saldo restante, de acuerdo con la entidad, están en las cuentas del Banco Central de Venezuela. A esto se le suma la deuda con la aerolínea Avianca.



“En general, la deuda venezolana no tiene la magnitud del pasado. Es una deuda que ojalá se pague finalmente”, agregó Darío Germán Umaña.



Asimismo el alto directivo gremial recordó en que en la actualidad aún existe presencia de varias empresas colombianas en diferentes sectores de la economía venezolana, las cuales se reincentivarán en la medida en la que así lo haga el comercio.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio