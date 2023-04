Inversión de ISA iría a Brasil por 'falta de oportunidades en el país'

El 2022 fue un buen año para ISA que cerró con ganancias por 2,2 billones de pesos lo que le permitió pagarles a los accionistas un dividendo histórico de 1.742 pesos por acción.



(Lea: Inflación: cómo invertir en vivienda funcionaría como activo refugio).



En 2023 tiene identificadas inversiones por 21.000 millones de dólares en la región. El 51 por ciento de este presupuesto está en Brasil, donde ha encontrado grandes alternativas de crecimiento, ya que en Colombia "hay menos oportunidades", dijo el presidente de ISA, Juan Emilio Posada, en entrevista con EL TIEMPO.

"Esperamos que salgan unas 5G y unas convocatorias de la Upme, pero el negocio de APPs está frenado por el momento y por eso hay negocios más concretos en otras geografías", agregó.

Posada también habló de la distribución de dividendos: "Tenemos suficiente caja (más de 6 billones de pesos), un endeudamiento de 4,2 veces el Ebitda y la proyección de apalancamiento al cierre del año baja hasta 3,8 veces, aun distribuyendo dividendos de 1,93 billones de pesos".



(Además: Inversión extranjera no petrolera no se traduce en más exportaciones).



Asimismo, aclaró que la empresa ha tenido una reducción de su endeudamiento y no un incremento. "Creemos que vamos a ser capaces de crecer más rápido de lo que estaba programado. El hecho de tener esa capacidad de ejecución, esa capacidad de apalancamiento y ese volumen de oportunidades de negocio nos permitirá ser estrictos y rigurosos en la selección de las oportunidades", le dijo Posada a EL TIEMPO.

Entre las opciones de inversión el líder empresarial destaca que son 6.400 millones de dólares en oportunidades específicas, depuradas y tangibles "porque son licitaciones que se estiman que estarán disponibles este año o negocios de Business to Business que esperamos cerrar".

Desde ISA también confían en que el proyecto de Corriente Directa de Alto Voltaje que se va a construir en La Guajira será clave para la transición energética en el país. "Es de aproximadamente 1.800 millones de dólares y con toda seguridad vamos a ser protagonistas muy activos", aseguró Posada.



(Lea: 2023 es el momento propicio para la inversión ambiental y social).



Sobre el panorama en Brasil puntualizó que: "Hay más de seis paquetes de licitaciones grandes en Brasil que salen en junio y estamos seleccionando en cuáles vamos a participar y en cuáles no. En total, esperamos ganarnos proyectos que sumen alrededor de 1.000 millones de dólares y una parte importante de este monto está en Brasil".

Finalmente, Posada aseguró Colombia sigue siendo muy importante para la empresa pero que en este 2023 las oportunidades en el país se frenaron. "Literalmente, hay menos oportunidades en Colombia. No es falta de apetito, es que no hay negocios para ofertar y no hay licitaciones concretas", dijo.

LINA QUIROGA RUBIO

Economía y Negocios- EL TIEMPO