Inversión fija en Colombia es de las más bajas en el mundo

Al revisar cada uno de los ítems de la economía en Colombia para entender mejor los orígenes de la desaceleración y el mal momento que atraviesan sectores importantes como la industria, el comercio y la construcción; una de las primeras conclusiones apunta a la baja inversión y a la caída, por ejemplo, de nuevos capitales privados.



De acuerdo con los analistas y centros de estudios, mientras el sector privado invierte cada vez menos, con el paso del tiempo se va haciendo más evidente que el Gobierno no cuenta con la fuerza suficiente para hacer frente a la desaceleración, máxime cuando, por ejemplo, se dejan grandes cantidades de recursos sin usar, como en 2023.



No hay que olvidar, que según las cuentas del Minhacienda, la falta de ejecución llevó a que dejaran de entrar a la economía más de $24 billones de inversión, de los cuales un 30% ya no se podrá usar para lo que estaba pensado.



Ahora bien, a todo esto se suman las alertas emitidas en un reciente informe del BBVA Research, que establece que durante 2022 y 2023, el país quedó con una de las tasas de inversión fija más bajas del mundo, superando levemente el nivel de los países de ingresos bajos. Esto, basado también en cálculos del Banco Mundial.

Mauricio Hernández, economista de BBVA y uno de los responsables de este análisis, explicó que lo dicho anteriormente se entiende mejor al ponerlo de tal forma que de cada $100 que produce la economía, se mida cuánto de estos regresa para generar desarrollo. Este indicador, medido en relación con el PIB, quedó en 17,8% en 2023 y en 19,6% para el 2022.



“La tasa de inversión de Colombia, incluso más en 2023, se ve muy por debajo de otros grupos de países, de todas las zonas del mundo y con variedad de niveles de ingreso. De hecho, incluso se ve baja cuando se compara con los países más pobres del mundo”, dijo.



Si se comparan estos datos con los de Asia Oriental y el Pacífico (35,4%) o con la Unión Europea (22,5%); quedan claros los niveles tan bajos en los que se encuentra la tasa de inversión fija. Esto, según estos analistas, puede explicar el mal momento que vive la economía local. “Si una familia gasta todo su ingreso en consumo corriente, nunca acumulará patrimonio a largo plazo. Así mismo, si un país no ahorra para invertir, no es capaz de incrementar su capacidad de producción y de generación de ingresos para sus habitantes a futuro”, agregó Hernández.



Para el caso de América Latina y el Caribe, el resultado fue de 20,4% y para América del Norte quedó en 21,7%. Así mismo, si se revisa el detalle por ingresos, se aprecia que para los países de ingresos altos es de 33,7% y para los de ingresos bajos es de 18,8%; siendo este último el único nivel que supera Colombia en esta escala.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, agregó que estos datos demuestran que el país se encuentra lejos del escenario soñado por los analistas y autoridades económicas, ya que básicamente se está perdiendo la oportunidad de producir con miras a aumentar nuestra capacidad de producción futura.



“Una alta relación de inversión PIB es deseable porque nos va a permitir crecer más a futuro, en la medida que estaríamos ampliando nuestra capacidad de producción. Y una tasa de inversión baja nos dice que vamos a tener problemas para crecer en el largo plazo”, explicó.



Romero destacó que los datos de BBVA van de la mano con las alertas de Corfi que señalan que los sectores intensivos en capital, como infraestructura, como vivienda, hidrocarburos y la industria manufacturera; son justamente los que están golpeados, exceptuando hidrocarburos, que es el único que no ha tenido crecimientos negativos.



“Si usted se fija, construcción e industria están en terreno negativo desde hace casi un año y eso es lo que explica el por qué la tasa de inversión en Colombia cayó de forma tan fuerte, a niveles por debajo del 18% del PIB en 2023. Mencionaría también que esto no es resultado solo de las tasas de interés altas”, indicó.



El BBVA Research advierte que la inversión fija es el componente interno más afectado por la desaceleración, resaltando que decreció un 8,9% en el año y que su descenso fue generalizado en todas sus divisiones principales, pero más evidente en el caso de la compra de maquinaria y equipo, donde cayó un 16,2%.

“Este rubro de la inversión había tenido un nivel y un crecimiento elevados en 2022 (+30,3%) y mantuvo su relación respecto al PIB por encima de los registros previos a la pandemia (8,3% en 2023 vs. 7,9% del PIB en 2019)”, concluyó.



Portafolio también entrevistó a Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, quien dijo que a todo lo ya mencionado se debe agregar que hay una alerta de insuficiencia en materia económica, es decir que lo que se está haciendo en este momento no alcanza para que el país crezca hacia el futuro.



“Lo que nos debe preocupar más es la insuficiencia de la inversión para Colombia. Insuficiencia en términos de poder dar oportunidades de generación de ingresos, desarrollo productivo y avance técnico y tecnológico a las nuevas generaciones”, explicó.



Este experto cerró recordando que “sin inversión es imposible aumentar los ingresos para los hogares y las capacidades de competir contra la producción y la prestación de servicios de países que sí están invirtiendo y es imposible mejorar la productividad para subir los ingresos”.

Crece el optimismo

Para el BBVA Research, la caída en el ritmo económico que se viene dando desde comienzos del 2022 no cesará hasta mediados de este año, teniendo en cuenta que factores como el fenómeno de El Niño siguen en el horizonte. No obstante, resaltan que “algunos indicadores recientes reflejan que existe algún optimismo sobre las perspectivas futuras en sectores como la construcción, al menos en una parte de ella. Por ejemplo, las licencias de construcción para destinos no residenciales crecieron en 2023 y el indicador de producción de obras civiles completó dos trimestres consecutivos, creciendo al final del año pasado”. Para estos analistas será muy importante el enfoque de los mensajes que se envíen desde el Gobierno para recuperar la confianza.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio