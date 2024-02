Las 3 reglas de oro en las inversiones, según un millonario

¿Se imagina ser aconsejado respecto a sus finanzas por uno de los inversores más grandes del mundo? Pues el millonario, Warren Buffett, tiene algunos consejos que podrían servirle si piensa poner a crecer su dinero.



Cuando se trata de pensar en hacer que el dinero se multiplique, el mundo de las inversiones puede generar cierto miedo, ya que la gran mayoría implican un riesgo, de ahí la importancia de tener una correcta asesoría para que sus fondos crezcan y no lo contrario.



Recientemente, Warren Buffett, director ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway, publicó su carta anual para accionistas y esto es lo que le conviene saber si tiene en mente invertir su dinero.



Los mejores consejos de inversión de Warren Buffet



A través del documento publicado el sábado 24 de febrero de 2024, el millonario recomendó:



No confíe en todos los expertos: Buffet dice que generalmente los inversores buscan hacer dinero con su dinero y no para usted, por ello debe ser astuto e intuitivo y no dejarse engañar por cualquier persona que le quiera vender su método para hacer dinero. Busque un asesor de confianza que realmente le pueda ayudar en sus metas financieras.



Mantenga la calma en tiempos caóticos: el experto asegura que históricamente las crisis por las caídas dramáticas le han generado oportunidades para que adquiera acciones de calidad con descuento, y asegura que tal vez lo más importante es que no ha permitido que el ruido a corto plazo en el mercado lo tiente a vender sus activos a un valor bajo.



Conserve acciones a largo plazo: Warren Buffer recomienda que, en particular los inversores no profesionales, se inclinen por fondos indexados que busquen replicar el desempeño del mercado de valores estadounidense, ya que al distribuir su capital en una amplia gama de acciones, disminuye enormemente la posibilidad de que una gran apuesta en una inversión en particular pueda fracasar y arruinar su rendimiento.

