Mala ejecución presupuestal le costó a la inversión $24 billones

La baja ejecución presupuestal de este Gobierno es uno de los temas frente a los que más advertencias se han enviado por parte de los analistas y centros de estudios, que resaltan que la actualidad económica del país necesita una inyección de recursos importante desde el sector oficial.



Esta problemática, de origen administrativo, ha llegado a tal punto que la Cámara de Representantes pidió cuentas al Ministerio de Hacienda que explique por qué se está presentando y detalle cómo se están ejecutando los recursos de la Nación y las respuestas fueron poco alentadoras.



Portafolio tuvo acceso a las cifras entregadas por la cartera de Ricardo Bonilla al Legislativo y allí, además de confirmar lo dicho por organismos como Anif, Fedesarrollo y el mismo Comité Autónomo de Regla Fiscal, muestra que la falta de ejecución llevó a que dejaran de entrar a la economía más de $24 billones de inversión, de los cuales un 30% ya no se podrá usar para lo que estaba pensado.



Este medio se enfocó en dos aristas que llamaron fuertemente la atención en el informe del Minhacienda. En primer lugar está la pérdida de apropiación presupuestal, que en palabras castizas hace referencia a que no se utilizó todo el dinero asignado el año pasado para un propósito específico, por eso regresa al tesoro nacional y su destinación puede cambiar.



En este sentido, llama la atención que durante el 2023, bajo esta figura se perdieron $8,3 billones (0,5% del PIB nominal) que en un principio fueron destinados a inversión y ahora regresan a las arcas del Estado por falta de uso. Si bien el porcentaje del PIB pareciese bajo, al contrastar este resultado con los últimos 20 años, es el más alto del siglo en curso.

Presupuesto General de la Nación. iStock

Ni siquiera durante la pandemia, cuando la pérdida de apropiación total llegó a los 23,5 billones de pesos, los dineros de inversión que no se usaron fueron tan altos. Para ese entonces la cantidad sin utilizar fue de $1,7 billones; casi siete veces más baja que los $8,3 billones ya mencionados. Comparada con el 2022 lo supera por más del doble, teniendo en cuenta que para ese entonces fue de $3,7 billones (0,3% del PIB nominal).



Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, una baja ejecución presupuestal puede derivar en la afectación de servicios esenciales para la ciudadanía, así como en el desarrollo de un país.



“La baja ejecución presupuestal es un grave problema, porque puede obstaculizar la eficiente provisión de bienes públicos, como la seguridad y la infraestructura, y de servicios sociales, como la salud y la educación. Es especialmente problemático, además, en el contexto de un estancamiento de la actividad productiva como el observado en 2023, pues la política fiscal no solo no cumple con su rol anticíclico, sino que puede incluso magnificar la caída del crecimiento económico”, dijo Mejía.



Al revisar la pérdida total de apropiación para el año pasado ($17,5 billones) y contrastarla con los datos obtenidos durante los últimos 11 años, se aprecia que sin contar la pandemia, cuando marcó $23,5 billones en 2020 y $20,1 en 2021; este es el dato más alto.

Presupuesto General de la Nación iStock

En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentra el rezago presupuestal, es decir, los dineros que debieron entrar a la economía en el 2023 y, ya sea porque los proveedores se demoraron o entregaron sobre el tiempo, debieron esperar hasta el 2024 para irrigar la economía. La cifra total en este punto es de $36 billones.



Ahora bien, al revisar de igual forma que se hizo con las pérdidas de apropiación, sólo lo que concierne a inversión, se aprecia que las cuentas hablan de $16,2 billones, de los cuales $625.000 millones quedaron en cuentas por pagar y $15,6 billones en reserva presupuestal. Esto quiere decir que más del 90% de los recursos no se pudieron entregar por demoras en el proceso de los diferentes bienes y servicios contratados por el Estado.



José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, sostuvo que este tipo de cifras son poco alentadoras en estos momentos en los que la inversión es la prioridad y la economía necesita una reactivación que empieza por inyectar recursos.



“Recordemos que el rubro de inversión es en principio uno de los llamados a tener un efecto multiplicador y por tanto ayudar a la actividad económica”, explicó este analista.



Si se suman los recursos de inversión sin ejecutar y que se fueron por pérdidas de apropiación ($8,3 billones), más los que se quedaron en rezago presupuestal ($16,2 billones) se concluye que $24,5 billones de los $83 billones que tenía presupuestados el Gobierno para invertir el año pasado, como dicen los expertos, se quedaron en el aire.

Las cosas no arrancaron mejor este año

Según cuentas recientes del Comité Autónomo de Regla Fiscal, si bien durante enero la ejecución presupuestal muestra apropiaciones del 14,7% del Presupuesto para 2024, los pagos (plata que entra a la economía) sólo llega al 3,6% de los cuales apenas el 1,1% es de inversión. Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, concluye que si bien el Gobierno estaba arrancando, esto no se puede volver a presentar.



“Si este año el país quiere entrar por la ruta de la recuperación económica y la reactivación económica, tiene que ejecutar bien el presupuesto, tiene que planificarlo bien, pero eso implica también que se planifique mejor la contratación y que se haga un seguimiento verdadero desde las oficinas de control interno y la Contraloría”, indicó este académico.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

​Periodista de Portafolio