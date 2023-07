Del rechazo al éxito: empresas a las que inversionistas le dijeron no

En el mundo de las inversiones alguien pierde o alguien gana, a veces todos ganan o en ocasiones todos pierden. En general se trata de arriesgarse, de explorar y dar un salto de fe por un producto, una compañía, o una idea.



Para mantener un concepto de negocio a flote, muchos empresarios buscan una ‘mano amiga’, que pueda comprar la idea: los inversionistas.



A esto se enfrentaron hace muchos años Facebook, Google, Netflix y Airbnb. Las cuatro tienen en común el reconocimiento global que han alcanzado, una realidad que les costó muchas puertas cerradas.



De acuerdo con la investigación realizada por Jon Erlichman de BNN Bloomberg, estas tres ideas de negocio fueron rechazadas por parte de los inversionistas en diferentes momentos de la historia por casi la misma razón: la oferta de compra o participación era muy alta.



En el caso de Google, Larry Page y Sergey Brin intentaron vender su idea por 1 millón de dólares en 1999 a la compañía Excite. Sobre este monto hicieron una rebaja, pero aún así la empresa no quiso hacer la compra.



A esta historia se suma la de Mark Zuckerberg, quien en 2005 le pidió 75 millones de dólares a MySpace, pero ante el precio prefirió mantenerse al margen.



En el año 2000 Marc Randolph le propuso a Blockbuster la venta por 50 millones de dólares, no cerraron el negocio por el ‘alto costo’ y hoy la empresa está valorizada por 200.000 millones de dólares.



También, Erlichman intentó encontrar inversionistas que quisieran adquirir el 10 % de sus acciones por 150.000 dólares en 2008, pero no logró que nadie se animara a comprar.



A este grupo también se sumó la experiencia de Canva. Melanie Perkins reveló que fue rechazada más de 100 veces por diferentes inversionistas. Hoy en día la empresa está valorada por más de 30.000 millones de dólares.



PORTAFOLIO