Los principales destinos de inversión de los fondos soberanos en 2018

El mercado inmobiliario ha liderado el interés inversor de los fondos soberanos en los últimos tres años. Sin embargo, operaciones de gran escala en el sector químico, el consumo o el comercio electrónico han desbancado al ladrillo en 2018 como destino de la inversión soberana. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe ‘Sovereign Wealth Funds 2018’, elaborado por IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain.



Según este estudio, el sector que mayor número de operaciones ha registrado durante el pasado año es el tecnológico. El 2018 marca un récord histórico de operaciones de sovereign venture funds, es decir, de fondos soberanos que invierten como fondos de venturecapital y con fondos de venture capital.



FOCO TECNOLÓGICO: FINTECH, CIBERSEGURIDAD O INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Los fondos soberanos participaron en 77 rondas de financiación de enfoque tecnológico, más de una operación por semana, invirtiendo sobre todo en Estados Unidos y China, pero también en India, Reino Unido y Singapur. Por sectores, las empresas debiotech, fintech, movilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad y cloud computing fueron las que más inversión soberana atrajeron.



Esta tendencia se enmarca dentro de una estrategia de inversión madura por parte de los fondos soberanos cada vez más diversificada sectorialmente y por clase de activos.



CO- INVERSIONES



El informe ‘Sovereign Wealth Funds 2018’, elaborado por IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain realiza, además, un análisis exhaustivo de las operaciones de coinversión de los fondos soberanos en la última década. La conclusión principal es que no es fácil coinvertir: las exigentes capacidades para realizarlo explican por qué tan solo 22 de los 91 fondos soberanos han hecho operaciones de coinversión de gran calado en los últimos 10 años.



El caso paradigmático de coinversión soberana es RDIF. Este fondo de desarrollo ruso tiene acuerdos firmados con más de una decena de fondos soberanos, desde Catar y Kuwait hasta China, Corea del Sur o Turquía. RDIF ha logrado atraer o comprometer 40.000 millones de inversión en empresas rusas desde su creación hace 8 años. RDIF responde perfectamente al modelo de coinversión soberana: donde una entidad pública sirve de catalizador para atraer inversión de capital soberano extranjero y lo canaliza hacia empresas domésticas. Así se ha replicado en Italia, Francia, Irlanda y, más recientemente, en España, con la creación del Spain-Oman Private Equity Fund (SOPEF), aún en fase de inversión.



Además de la coinversión entre soberanos, el informe detalla los “amigos de los fondos soberanos” entre los que se encuentran grandes grupos aseguradores, gestores de activos alternativos y, con frecuencia, a sus colegas de fondos de pensiones canadienses, con quienes comparten la propiedad pública, el horizonte de inversión de largo plazo, y el interés por activos ilíquidos de gran volumen.



ACTIVOS VERDES



Los “activos verdes”, una tendencia emergente ya señalada en el informe del año pasado, continúan su desarrollo. En diciembre de 2017, 6 fondos soberanos creaban el One Planet Group, con la misión de acelerar la integración de riesgos y oportunidades financieras ligados al cambio climático en la gestión de grandes masas de activos. Paradójicamente, cinco de los seis fundadores de este grupo de trabajo son fondos soberanos que se nutren con la exportación de petróleo o gas natural



INFORME SOVEREIGN WEALTH FUNDS 2018



Las anteriores son algunas de las conclusiones del informe ‘Sovereign Wealth Funds 2018’, elaborado por IE University e ICEX Invest in Spain, donde se analiza el comportamiento y las principales tendencias de dichos vehículos de inversión a lo largo del 2017 y primera mitad de 2018. El informe ha sido desarrollado por el recién creado ‘Sovereign Wealth Research’, un programa de investigación del IE Center for the Governace of the Change (CGC) con el apoyo de Fundación IE.



El informe fue presentado recientemente en Londres por María Jesús Fernández, directora Ejecutiva de Invest in Spain, y Jaime de Aguinaga, Vicedecano de IE School of Global and Public Affairs, IE University.



“Los fondos soberanos ya no son un misterio. Cuando empecé a investigar a estos gigantes de la inversión hace una década, nombres como Qatar InvestmentAuthority, Abu Dhabi Investment Authority o China Investment Corporation sonaban a perfectos desconocidos. Bien, estos mismos fondos, y otros 88 fondos más, superaron a finales de 2018 los 8 billones de dólares bajo gestión. Por ponerlos en contexto: el PIB de Reino Unido, Francia, Canadá y España suma 8 billones de dólares” explica Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Research de IE University y uno de los responsables del informe.



“Los fondos soberanos continúan aumentando su participación en empresas y activos españoles durante 2017 y la primera mitad de 2018. La inversión total acumulada de estos fondos soberanos supera más de 40 mil millones de euros por primera vez, habiendo aumentado su inversión en 1.200 millones de euros desde el último informe publicado. Por segundo año consecutivo estas inversiones superan los mil millones de euros demostrando el alto interés de estos inversores por la economía española” subraya la Directora Ejecutiva de ICEX-Invest in Spain, María Jesús Fernández. “Nos alegra constatar que el trabajo que lanzamos hace ya siete años confirma nuestra percepción inicial de que los Fondos Soberanos iban a ser un actor destacado en la economía mundial y española”.